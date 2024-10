Dự án được đầu tư xây dựng với các hạng mục, gồm chỉnh trang công trình cầu Cỏ May hiện hữu bằng hệ thống kết cấu mới; các mố cầu bên ngoài được ốp bằng đá hoa cương màu nâu đỏ; hệ thống lan can phía ngoài cầu hiện hữu được thay thế bằng lan can bê tông cốt thép, bề mặt hoàn thiện ốp đá hoa cương...