Cận cảnh BYD Sealion 5 xuất hiện tại TP.HCM: Giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, cạnh tranh với Mazda CX-5

BYD Sealion 5 là quân bài chiến lược nhằm lấp đầy khoảng trống giữa Seal 5 và Sealion 6.

Mẫu SUV hybrid BYD Sealion 5 đã chính thức lộ diện tại TP.HCM. Xe được mang ra trưng bày trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho các đại lý. Mẫu xe này sở hữu nước sơn ngoại thất màu đen ấn tượng. Ngoại hình xe trùng khớp với chiếc từng xuất hiện trên đường phố Hà Nội cách đây không lâu.

BYD Sealion 5 xuất hiện tại TP.HCM. Ảnh: Sưu tầm

BYD Sealion 5 đã nhận đặt cọc

Hiện tại, một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc giữ chỗ sớm cho mẫu SUV hybrid cắm sạc Sealion 5. Mẫu xe này có mức giá niêm yết dự kiến hơn 700 triệu đồng. Do là xe hybrid, giá lăn bánh ước tính dao động khoảng 800 triệu đồng. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống giữa sedan Seal 5 và SUV Sealion 6 trong dải sản phẩm của hãng tại thị trường trong nước.

Tại thị trường Thái Lan, BYD Sealion 5 đang được phân phối với 2 phiên bản là Dynamic và Premium. Cụ thể, giá quy đổi lần lượt ở mức khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Nếu BYD duy trì chiến lược cạnh tranh tương tự các dòng xe nhập Thái, mức giá hơn 700 triệu đồng tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Tại Thái Lan, sản phẩm này là đối thủ của Toyota Yaris Cross HEV và Mitsubishi Xforce HEV. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, Mazda CX-5 được xem là đối thủ nặng ký nhất của BYD Sealion 5 trong phân khúc C-SUV.

BYD Sealion 5 định vị cùng phân khúc với Mazda CX-5. Ảnh: Sưu tầm

Thông tin tổng quan của BYD Sealion 5

Về kích thước, BYD Sealion 5 DM-i đạt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.712 mm. Theo đó, chiều dài tổng thể vượt trội hơn Ford Territory và Hyundai Tucson. Ngoài ra, trục cơ sở của xe cũng nhỉnh hơn đối thủ Mazda CX-5.

Không gian nội thất BYD Sealion 5. Ảnh: Sưu tầm

Xét về mặt trang bị ngoại thất, BYD Sealion 5 tại thị trường Thái Lan sử dụng đèn pha LED thấu kính cho tất cả phiên bản. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch. Chiếc xe trưng bày tại TP.HCM có bộ mâm tương tự phiên bản tại Thái Lan.

Không gian nội thất của BYD Sealion 5 cũng được thiết kế theo hướng hiện đại. Xe được trang bị vô-lăng bọc da, màn hình tốc độ 8,8 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch. Đặc biệt, trên bản Premium, BYD Sealion 5 được nhà sản xuất bổ sung thêm cảm biến trước và cốp điện.

Về khả năng vận hành, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng một mô-tơ điện hiệu suất cao. Qua đó, xe đạt tổng công suất tối đa ở mức 210 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Đi kèm với cấu hình này là cụm pin có dung lượng 18,3 kWh. Nhờ khối pin này, BYD Sealion 5 có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 110 km theo chuẩn đo lường NEDC.