Cận cảnh binh sĩ hàng loạt nước NATO đặt chân lên Greenland

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh kiểm soát hòn đảo này.

Một đơn vị quân đội Pháp đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland. Họ đi cùng các binh sĩ Đan Mạch trong chuyến bay rạng sáng 15-1.

Một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu cũng gửi lực lượng tới đây, bao gồm binh sĩ từ Anh, Đức, Thụy Điển và Na Uy.

Nhóm binh sĩ NATO đặt chân xuống hòn đảo này để tham gia các cuộc tập trận chung do Đan Mạch dẫn đầu, được gọi là Chiến dịch Arctic Endurance.

Các quan chức quốc phòng Đan Mạch cho biết họ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự trên hòn đảo.

Theo các quan chức này, họ mong muốn mở rộng “dấu chân” của NATO tại khu vực Bắc Cực, nhằm phục vụ lợi ích an ninh của cả châu Âu và khu vực xuyên Đại Tây Dương.

Tàu hải quân Đan Mạch tuần tra gần thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 15-1. Ảnh: AP

Máy bay của Đan Mạch đậu trên đường băng tại Nuuk hôm 15-1. Ảnh: AP

Một chiếc máy bay vận tải Airbus A400M của không quân Đức tại Hanover - Đức trong bối cảnh nước này gửi lực lượng tới Greenland để đảm bảo an ninh. Ảnh: AP

Một số quốc gia thành viên NATO châu Âu đã gửi lực lượng tới Greenland. Ảnh: BBC