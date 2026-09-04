Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền ở Bắc Ninh sắp được 'thần đèn' di dời để làm đường

Để nhường đất làm đường nối sân bay Gia Bình, chủ biệt thự ở Thuận Thành thuê “thần đèn” di chuyển nguyên khối công trình hàng trăm tấn, cách vị trí cũ 200m.
Dự án tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội gồm 7km xây mới và 6,55km mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu lên 120m, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.
Tuyến đường đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, kết nối từ khu vực sân bay Gia Bình với nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án còn xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, dài khoảng 2,5km.
Dự án được triển khai theo hình thức PPP, tổng chiều dài khoảng 41,3km, tổng mức đầu tư lên tới 83.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian kết nối Sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô.