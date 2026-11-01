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Cận cảnh bên trong căn nhà mỏng nhất thế giới: Nhìn là muốn dọn vào ở

Chi Chi
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Chiều ngang nơi hẹp nhất chỉ vỏn vẹn 91 cm và nơi rộng nhất cũng chỉ 122 cm.

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Nằm lọt thỏm giữa khe hở của hai tòa nhà ở thành phố Warsaw (Ba Lan), Keret House từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông quốc tế vào năm 2012 khi được công nhận là ngôi nhà mỏng nhất thế giới.

Công trình độc đáo này do kiến trúc sư Jakub Szczesny thiết kế theo đặt hàng từ Tổ chức Nghệ thuật Đương đại Ba Lan. Trước khi Keret House xuất hiện, khoảng không gian giữa hai tòa nhà vốn chỉ là một góc đất trống bị bỏ hoang và được người dân xung quanh dùng làm nơi tập kết rác.

Với cấu trúc 2 tầng, điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà nằm ở kích thước siêu khiêm tốn: chiều ngang nơi hẹp nhất chỉ vỏn vẹn 91 cm và nơi rộng nhất cũng chỉ đạt 122 cm. Dù sở hữu kích thước siêu nhỏ, Keret House ban đầu được tạo ra với định hướng là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc thử nghiệm thay vì một không gian sinh sống thương mại thông thường.

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 2.

Nhiều người đi ngang qua phố có lẽ cũng không nhận ra đây là một ngôi nhà

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 3.
Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 4.

Độ mỏng đổ xô mọi kỷ lục của căn nhà gây tò mò cực mạnh

Dù mang vẻ ngoài có phần kỳ dị và khác biệt, Keret House lại khiến bất kỳ ai đặt chân vào bên trong cũng phải bất ngờ trước sự tối ưu không gian đến kinh ngạc.

Để vào nhà, khách tham quan sẽ bước lên một cầu thang đặt phía sau công trình. Dù kích thước khiêm tốn, ngôi nhà vẫn tích hợp đầy đủ các khu vực chức năng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày: từ phòng khách, bếp, nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ. Với cách thiết kế thông minh này, một người sống độc thân hoàn toàn có thể sinh hoạt một cách thoải mái mà không gặp bất kỳ thiếu thốn nào về tiện nghi cơ bản.

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 5.

Hình ảnh đồ họa cho thấy cấu trúc 2 tầng của căn nhà hình tam giác

Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư, không gian nội thất bên trong Keret House được quy hoạch cực kỳ khéo léo và khoa học. Việc ưu tiên tông màu sáng kết hợp cùng giải pháp lấy sáng thông minh giúp căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng, mang lại cảm giác rộng rãi hơn so với thực tế. Dù khó tránh khỏi cảm giác chật hẹp đặc trưng của một không gian siêu mỏng, người ở bên trong vẫn luôn cảm thấy thoáng đãng, dễ chịu mà không bị cảm giác bí bách hay ngột ngạt dù sinh hoạt cả ngày.

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 6.

Keret House với chiếc cửa nằm ngang đặc biệt

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 7.

Khi ngồi trong phòng khách, chân người lớn không thể duỗi thẳng

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 8.
Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 9.

Ánh sáng và tông màu sáng tràn ngập muôn nơi

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 10.

Khu bếp có bồn rửa, bếp lò, trạn bếp và tủ lạnh mini còn nhà vệ sinh có bồn cầu và vòi sen

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 11.
Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 12.

Phòng ngủ kiêm phòng làm việc

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 13.

Một người độc thân có thể sống tốt trong ngôi nhà tí hon này

Cận cảnh Keret House - ngôi nhà mỏng nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 14.

Etgar Keret, người bảo trợ của căn nhà

Tên gọi của ngôi nhà được đặt theo tên Etgar Keret – nhà văn tài trợ và bảo trợ cho dự án độc đáo này. Sau khi hoàn thành, chính ông cũng là người đầu tiên trải nghiệm cuộc sống trong không gian tí hon này, dù chỉ lưu trú theo từng khoảng thời gian nhất định.

Từ tháng 10/2012, Keret House bắt đầu mở cửa đón khách tham quan và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt thu hút đông đảo người tò mò. Sức hút quá lớn buộc Etgar Keret phải triển khai bán vé và chỉ nhận những du khách đã đăng ký trước. Ông khẳng định kiệt tác kiến trúc này không đơn thuần là một mô hình trưng bày triển lãm, mà hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú ngắn hạn giống như một căn hộ Airbnb thực thụ.

Nguồn: Business Insider

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Ba Lan

nhà siêu mỏng

ngôi nhà siêu mỏng

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