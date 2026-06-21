Cận cảnh 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn, mốc trắng chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu để đưa vào Việt Nam số lượng đặc biệt lớn chân gà đông lạnh, trong đó có số lượng lớn chân gà đã hết hạn sử dụng, hư hỏng nhưng vẫn tìm cách đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa sức khỏe người dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh... ﻿"Quan điểm của Công an Thành phố là xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.