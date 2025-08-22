Cán bộ Phòng CSCĐ thông tin nóng về biểu hiện bất thường của hai thanh niên "thông chốt" Nghi Tàm

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Vụ việc xảy ra tại đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ

Thời điểm này, lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng, cấm đường để phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhận thấy 2 đối tượng có dấu hiệu gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh và người dân, tổ công tác tại chốt trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Nam tăng ga lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công – cán bộ Phòng CSCĐ.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba ngã xuống đường. Đại úy Công bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy tay. Ngay lập tức, hai đối tượng bị khống chế và bắt giữ.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường cho biết: “Qua quan sát ban đầu, chúng tôi nhận thấy 2 đối tượng ‘thông chốt’, tông thẳng vào chiến sĩ đang làm nhiệm vụ có biểu hiện bất thường. Cụ thể, 2 đối tượng khi thấy hiệu lệnh dừng xe nhưng không chấp hàng mà tiếp tục tăng ga, tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ".

Đối tượng Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân

Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động khẳng định: “Đại úy Lê Đình Công đã thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng đối mặt để ngăn chặn hành vi coi thường pháp luật, bảo đảm an toàn cho người dân và sự kiện trọng đại của đất nước”.