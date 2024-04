Ông P. thời điểm đem trả lại hiện vật trống đồng Đông Sơn

Ngày 10/4, ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc một cán bộ ngân hàng có chi nhánh ở Gia Lai đã lấy hiện vật trống đồng Đông Sơn và chuỗi hạt vòng tay hổ phách được trưng bày tại Thiên đường Tây Nguyên ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 ngày 11/2, một người tên P (cán bộ của một ngân hàng có chi nhánh ở Gia Lai) vào nhà rông Ê Đê (nằm trong Thiên đường Tây Nguyên) tháo kính trưng bày trống đồng Đông Sơn đưa xuống đất và lấy đi. Vụ việc sau đó được các bảo vệ làm rõ, yêu cầu ông P đem lên trả lại.

Một số người liên quan đã quay lại video ghi lại cảnh ông P đến trả lại hiện vật. Video cho thấy, ông P phải tự mở tủ kính, sau đó để lại hiện vật như ban đầu. Sau đó, ông P cũng tự trao trả lại một chuỗi hạt là dây đeo hổ phách sừng nai cũng lấy trong nhà rông Ê Đê trên. "Anh làm như thế khiến mọi người rối hết lên. Anh lấy xuống làm cái gì thì phải báo để chúng tôi biết đường chứ, ai mà đi làm vậy", một bảo vệ bức xúc nói thời điểm ông P trả lại hiện vật.

Trống đồng liên quan tới vụ việc

Liên quan tới vụ việc trên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc đang trong quá trình "nhập nhằng" bàn giao hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Lúc này, ông P đã tự tiện tới sắp xếp, mở tủ kính lấy đi hiện vật. Khi bảo vệ phát hiện, trình báo, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, sau đó ông P phải trả lại.

"Trống đồng Đông Sơn do Bảo tàng tỉnh Gia Lai có trách nhiệm quản lý trong vòng một năm, sau đó sẽ trả lại nhà sưu tầm, còn thời điểm bị lấy là do Sở VH-TT&DL tỉnh quản lý. Lúc đầu tôi tưởng ông P là người thân của nhà sưu tầm nhưng khi kiểm tra lại thì không phải. Hiện chúng tôi đã làm báo cáo sở, gửi công văn tới công an, nhà sưu tầm để xác định rõ giá trị, nguồn gốc hiện vật", Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho hay.

Phóng viên Tiền Phong đã liên hệ qua điện thoại với ông P liên quan tới vụ việc trên. Người này giải thích: “Em vui lòng liên hệ chủ nhân số cổ vật để biết chi tiết nhé, đó là phép thử công tác bảo vệ”.