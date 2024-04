Xét xử cựu Giám đốc Công an thành phố; Chi cục trưởng Cục Thuế, Đội Phó Đội kiểm tra Thuế...

Hội đồng xét xử

Từ 10-12/4, xét xử bị cáo Đỗ Hữu Ca cùng đồng phạm

Từ ngày 10-12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm 13 bị cáo liên quan vụ án “Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Bùi Văn Tuấn.

Cụ thể, bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc công an TP. Hải Phòng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ ngành thuế của Chi cục Thuế huyện Cát Hải bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị truy tố về về tội “Trốn thuế”.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa.

Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 10 bị cáo khác với 5 nhóm tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Dẫn nội dung cáo trạng, báo Công an nhân dân cho biết: Từ năm 2007 Trương Xuân Đước ((SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty nhằm thuận tiện cho hoạt động.

Bị cáo Trương Xuân Đước.

Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5 – 6 % giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn (chưa tính thuế VAT) để sử dụng kê khai báo cáo thuế.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Năm 2018, Bùi Huy Hợp bị Công an TP Hải Phòng bắt, để tránh bị phát hiện, vợ chồng Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào, sử dụng kê khai báo cáo thuế cho hoạt động bán hóa đơn trái phép. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,21 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca.

Lần đầu vào ngày 31/10, Ngọc Anh mang đến nhà ông Ca 10 tỷ đồng tiền mặt được chứa trong 2 túi du lịch. Lần thứ hai sau đó khoảng 1 tuần, Ngọc Anh mang tiếp 5 tỷ đồng đến nhà ông Ca. Lần thứ ba vào ngày 11/11, Ngọc Anh đem 15 tỷ đồng chứa trong 2 bao vải đưa cho ông Ca. Lần thứ tư vào ngày 1/12 ông Ca nhận từ Ngọc Anh 5 tỷ đồng, cũng tại nhà riêng.

Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại Hải Phòng ngày 18/2/2023.

Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca, được ông Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.



Ông Đỗ Hữu Ca còn nói, nếu cần sẽ bố trí cho Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang để xác minh. Lúc này, vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Đỗ Hữu Ca đã nộp lại 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/3/2023, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp phân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Quá trình xét hỏi, ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không, chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án.

Kỷ luật khai trừ đảng đồng chí Đỗ Hữu Ca

Tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.



Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Hữu Ca.

Ngày 28/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, trong đó có Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy đồng Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đỗ Hữu Ca.

Ông Nguyễn Đình Đương (người trong dấu khoanh đỏ) bị áp giải về cơ quan Công an vào tối 13/3/2023.

Truy tố cựu Chi Cục trưởng, Đội phó Đội kiểm tra Chi cục Thuế

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) Nguyễn Đình Đương và Đỗ Thanh Hoài, Đội phó đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải cùng bị truy tố tội danh nhận hối lộ,…

Cụ thể, theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2021, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) biết Nguyễn Đình Đương được phân công, bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Đước đến gặp và nhờ Đương giúp trong lĩnh vực quản lý thuế đối với một số Công ty mình sẽ thành lập để mua bán trái phép hóa đơn trên huyện Cát Hải.

Sau đó, Trương Xuân Đước thành lập Công ty TNHH phát triển thương mại vận tải Phương Bắc (đăng ký trụ sở tại thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải).

Đến kỳ kê khai thuế đầu tiên của Công ty vận tải Phương Bắc (kỳ kê khai thuế quý 3/2021), Đỗ Thanh Hoài là Đội phó đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải báo cáo Đương về việc Công ty này mới thành lập, kê khai thuế lần đầu mà giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra cao bất thường (hơn 24 tỷ đồng, chưa tính thuế VAT).

Lúc này, Đương nói Công ty vận tải Phương Bắc là công ty Đước thành lập, quản lý, điều hành để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn và chỉ đạo Hoài tạo điều kiện trong hoạt động quản lý thuế. Đương cũng cho Hoài số điện thoại và chỉ đạo Hoài gọi Đước đến để xử lý việc kê khai thuế cao bất thường của Công ty vận tải Phương Bắc.

Khi Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đến phòng làm việc của mình, Đương gọi Hoài đến chỉ đạo Hoài hướng dẫn cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, Hoài trao đổi yêu cầu vợ chồng Đước, Ngọc Anh thực hiện kê khai thuế hàng tháng phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra thấp xuống so với thực tế tổng số hóa đơn trái phép đã xuất cho khách hàng từ 3, 4 tỷ đồng/tháng để tránh bị nghi ngờ.

Vợ chồng Đước phải chi phí số tiền là 50 triệu đồng và hàng tháng chi phí tiền cho Đương và Hoài theo tỷ lệ 3 triệu/1 tỷ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Cùng với đó, vợ chồng Đước phải điều chỉnh, nộp tờ khai thuế bổ sung quý 3/2021 của Công ty vận tải Phương Bắc giảm xuống theo yêu cầu trên.

Thống nhất cách thức trên, vợ chồng Đước giao cho kế toán là Vũ Thị H. điều chỉnh, nộp tờ khai bổ sung quý 3/2021 của Công ty vận tải Phương Bắc, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra sau khi điều chỉnh là hơn 8 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT).

Quá trình gặp gỡ, vợ chồng Đước đã đưa 1 phong bì trong đó có 50 triệu đồng cho Đương và 1 phong bì 20 triệu đồng cho Hoài để cám ơn.

Tiếp tục, tháng 10/2021, vợ chồng Đước thành lập thêm Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng và ông ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Nguyễn Gia (cùng địa chỉ tại thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải).

Hằng tháng, theo chỉ đạo của Đương, Hoài liên hệ với Ngọc Anh để nhận tiền chi phí theo thỏa thuận. Ngọc Anh trực tiếp theo dõi giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ tính toán ra số tiền cần chi phí theo thỏa thuận, báo cáo lại Đước để lấy tiền đưa cho Hoài.

Quá trình điều tra vụ án đã xác định, từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Đước và Ngọc Anh đã đưa tiền cho Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài với tổng số tiền là 362 triệu đồng. Trong đó có 192 triệu đồng tiền chi phí theo tỷ lệ 3 triệu đồng/1 tỷ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bản ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Về số tiền nhận được trên Đương khai nhận được hưởng lợi số tiền 50 triệu đồng và Hoài được hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng là tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương trong lần gặp Đước, Ngọc Anh.

Số tiền còn lại 292. triệu đồng còn lại, được Hoài quản lý, sử dụng để tiếp khách và chi phí cho các hoạt động chung của Chi cục thuế huyện Cát Hải theo chỉ đạo của Đương song không có giấy tờ, sổ sách theo dõi.