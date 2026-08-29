Căn biệt thự xa hoa như cung điện nhưng chỉ để nuôi thú cưng của Lâm Thanh Hà

Dù sở hữu diện tích rộng lớn cùng hàng loạt tiện ích đắt đỏ, căn biệt thự của Lâm Thanh Hà chủ yếu được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng và nuôi thú cưng.

Lâm Thanh Hà là một trong những biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời cũng nổi tiếng với cuộc sống kín đáo sau khi rút lui khỏi làng giải trí. Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy, khối tài sản và cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên cũng luôn khiến công chúng tò mò. Trong số những bất động sản gắn liền với tên tuổi bà, đáng chú ý nhất là căn biệt thự nằm trên núi Phi Nga ở Hong Kong, từng được truyền thông địa phương ví như một "cung điện".

Căn biệt thự này được doanh nhân Hình Lý Nguyên - chồng của Lâm Thanh Hà mua đất xây dựng từ năm 2006. Được biết, khu đất có giá hơn 200 triệu HKD (khoảng 660 tỷ đồng) và công trình mất 8 năm để hoàn thiện. Đến năm 2014, Hình Lý Nguyên đã tặng căn biệt thự cho vợ nhân dịp sinh nhật tuổi 60, đồng thời kỷ niệm 20 năm ngày cưới của họ.

Vào thời điểm năm 2014, giá trị của bất động sản này được ước tính đã vượt 1,1 tỷ HKD (khoảng 3630 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là Lâm Thanh Hà không lựa chọn nơi đây làm chỗ ở thường xuyên. Căn biệt thự chủ yếu được bà sử dụng để nghỉ dưỡng, thư giãn và chăm sóc những thú cưng của mình.

Khu biệt thự được xây dựng dựa vào địa hình sườn núi với thiết kế nhiều tầng. Tổng diện tích vào khoảng 5.500 m², trong đó riêng khu vườn đã rộng hơn 3.300 m². Xung quanh toàn bộ khuôn viên là hệ thống tường cao và hàng rào kiên cố, tạo sự tách biệt với bên ngoài.

Bên trong, căn nhà được trang bị nhiều tiện ích như bể bơi có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, phòng tập, thư viện, phòng chiếu phim riêng, phòng vẽ và phòng tập nhảy. Đáng chú ý, phần mái của biệt thự còn được thiết kế thành một sân tennis tiêu chuẩn. Một tầng khác được phủ đầy cỏ xanh cùng một khoảng đất nhỏ để Lâm Thanh Hà có thể trồng cây hoặc tổ chức những buổi gặp gỡ, tiệc tùng với bạn bè.

Khu vực phía dưới được bố trí bể ngâm ngoài trời kết nối với bể bơi trong nhà. Biệt thự có tổng cộng 12 phòng nhưng không phải tất cả đều được dùng làm phòng ngủ. Phần lớn diện tích được dành cho các không gian sinh hoạt, giải trí và nghệ thuật, khiến nơi đây được ví như một câu lạc bộ riêng.

Phần nội thất cũng được đầu tư kỹ lưỡng theo sở thích của Lâm Thanh Hà. Căn nhà sử dụng chủ yếu các gam màu trắng và be, theo phong cách tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác trang nhã. Nữ minh tinh sinh năm 1954 từng mong muốn mọi không gian trong căn nhà đều mang hơi hướng nghệ thuật, vậy nên bên trong biệt thự được bố trí nhiều tác phẩm hội họa và thư pháp.

Năm 2022, căn biệt thự bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. May mắn là thời điểm xảy ra vụ việc, Lâm Thanh Hà không có mặt tại biệt thự. Khi đó, bên trong có khoảng 18 người giúp việc cùng tài xế và những chú chó được nuôi để trông nhà. Toàn bộ người có mặt đã được sơ tán an toàn và không có thương vong.

Vụ cháy được cho là đã gây thiệt hại lớn cho phần nội thất và công trình. Theo truyền thông Trung Quốc tiết lộ, ước tính chi phí sửa chữa và cải tạo sau vụ hỏa hoạn lên tới 170 triệu HKD (khoảng 561 tỷ đồng), trong khi thiệt hại đối với đồ nội thất là hơn 3 triệu HKD (khoảng 10 tỷ đồng).

Với diện tích rộng lớn, lại đầy đủ từ bể bơi, rạp chiếu phim, thư viện đến sân tennis và khu vườn rộng lớn, căn biệt thự này từng khiến nhiều người choáng ngợp. Thế nhưng thay vì biến nó thành nơi ở chính, Lâm Thanh Hà lại giữ căn nhà như một không gian riêng để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và chăm sóc những thú cưng của mình. Sự đối lập giữa quy mô chẳng khác nào một "cung điện" và cách sử dụng khá đặc biệt cũng là lý do khiến bất động sản này trở thành một trong những căn nhà gây tò mò nhất gắn với tên tuổi của ngôi sao đình đám.