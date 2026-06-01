Căn biệt thự 850m² bên hồ, tiện nghi như resort khép kín của người phụ nữ không đi làm, không kết hôn

Không đi làm, không kết hôn, cũng không chạy theo nhịp sống hối hả nơi đô thị, người phụ nữ 40 tuổi này lựa chọn chuyển về sống trong căn biệt thự rộng 850m² bên hồ.

Nếu có ai hỏi cuộc sống lý tưởng ở tuổi 40 là gì, có lẽ Melody Zhan sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là được thức dậy trong căn nhà ngập nắng, mở cửa nhìn thấy mặt hồ yên ả, dành thời gian chăm sóc khu vườn và tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.

Không kết hôn, không có con và cũng không còn theo đuổi guồng quay công việc văn phòng, Melody Zhan lựa chọn chuyển đến Quảng Đông (Trung Quốc) để bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn khác. Thay vì chen chúc nơi đô thị hay tất bật với lịch trình kín mít, người phụ nữ khoảng 40 tuổi dành phần lớn thời gian chăm chút cho căn biệt thự bên hồ và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Trên nền tảng Xiaohongshu, Melody thường xuyên chia sẻ hình ảnh về không gian sống cùng những câu chuyện xoay quanh việc làm vườn, sắp xếp nhà cửa và xây dựng lối sống gần gũi với thiên nhiên. Chính những thước phim giản dị ấy đã thu hút đông đảo người theo dõi và khiến nhiều người ví cuộc sống của cô như đang "nghỉ dưỡng toàn thời gian".

Chủ nhân căn nhà như khu nghỉ dưỡng bên hồ.

Chi hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) để biến căn biệt thự ven hồ thành "khu nghỉ dưỡng tại gia"

Ngôi nhà Melody đang sinh sống nằm ở khu vực ngoại ô, cạnh hồ nước với tổng diện tích khoảng 850m2. Theo chia sẻ của cô, chi phí để hoàn thiện không gian này vào khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Các góc bên ngoài căn nhà.

Thay vì lựa chọn phong cách sang trọng hay cầu kỳ, nữ blogger ưu tiên những chất liệu gần gũi với thiên nhiên như gỗ tự nhiên, đá cẩm thạch và vải lanh. Cô cho rằng phong cách "natural" không chỉ đơn thuần là xu hướng thiết kế mà còn là một lối sống giúp con người kết nối với thiên nhiên và tái tạo năng lượng sau những áp lực thường nhật.

Đáng chú ý, phần lớn đồ nội thất trong nhà đều được Melody đặt mua trực tuyến. Từ tay nắm cửa bằng đồng, bàn ăn gỗ nguyên khối cho đến nhiều món đồ trang trí đều được cô lựa chọn thông qua các nền tảng mua sắm online rồi tự lên ý tưởng phối hợp trong không gian sống.

Sau khi chuyển về đây sinh sống, Melody thừa nhận bản thân gần như không còn hứng thú với những chuyến du lịch dài ngày. "Không cần đặt vé máy bay hay lên kế hoạch đi đâu xa, chỉ cần trở về nhà là tôi đã có cảm giác như đang nghỉ dưỡng", cô từng chia sẻ.

Góc chill trong sân vườn.

Một trong những khu vực Melody yêu thích nhất chính là không gian ngoài trời nhìn ra hồ nước. Bên cạnh hiên nhà là khoảng sân cỏ rộng khoảng 20m2, nơi cô dành nhiều thời gian trồng hoa, chăm sóc cây xanh và tận hưởng không khí trong lành.

Mỗi khi thời tiết đẹp, gia đình thường dùng bữa ngay ngoài sân thay vì trong nhà. Vào các dịp lễ hay cuối tuần, nơi đây cũng trở thành không gian tụ họp của bạn bè và người thân, mang đến cảm giác gần gũi như một khu nghỉ dưỡng riêng.

Các góc trong và ngoài căn nhà.

Theo Melody, chính sự thay đổi của cây cối theo từng mùa, ánh sáng khác nhau trong ngày hay tiếng gió thổi qua mặt hồ cũng đủ tạo nên niềm vui rất riêng mà cuộc sống thành phố khó có được.

Không đi làm nhưng ngày nào cũng bận rộn

Điều khiến nhiều người tò mò là Melody hiện không đi làm theo mô hình văn phòng truyền thống, cũng chưa kết hôn. Mẹ cô từng nghĩ cuộc sống ở ngoại ô với không gian rộng lớn như vậy sẽ khá buồn chán.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Nữ blogger cho biết từ khi chuyển tới sống trong căn biệt thự ven hồ, ngày nào cô cũng kín lịch với đủ loại công việc nhỏ. Chỉ riêng việc chăm sóc sân vườn, sắp xếp lại từng góc trong nhà hay lau dọn không gian sống cũng đã chiếm phần lớn thời gian.

Ngoài ra, cô còn duy trì thói quen đi bộ quanh hồ, tập luyện thể thao và dắt chó đi dạo mỗi ngày. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp cô giữ được tinh thần thư thái và cảm thấy cuộc sống luôn mới mẻ.

Một ngày ở nhà cực chill mà cũng vô cùng bận rộn.

Melody từng ví việc quản lý ngôi nhà giống như đang chơi một trò chơi mô phỏng cuộc sống. Mỗi ngày thức dậy đều có những "nhiệm vụ" khác nhau cần hoàn thành: hôm nay cắt tỉa cây cối, ngày mai thay đổi cách bài trí phòng khách, hôm khác lại chăm chút một góc nhỏ trong khu vườn.

Chính cảm giác từng chút một biến không gian sống trở nên đẹp hơn khiến cô luôn tìm thấy niềm vui, thay vì coi đó là gánh nặng.

Melody chia sẻ rằng nếu mỗi giai đoạn cuộc đời đều có một mục tiêu khác nhau thì ở tuổi 40, điều cô quan tâm nhất chính là sống thật tốt.

Không còn đặt nặng chuyện phải làm việc liên tục hay chạy theo những tiêu chuẩn thành công truyền thống, cô lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Việc tự tay chăm chút căn nhà, quan sát cây cối lớn lên hay đơn giản là ngồi bên hiên ngắm mặt hồ cũng trở thành cách để cô tận hưởng cuộc sống.

Sau hai năm chuyển về đây sinh sống, Melody cho biết sự thoải mái và cảm giác hạnh phúc mà ngôi nhà mang lại đã xóa tan mọi mệt mỏi trong quá trình hoàn thiện trước đó.

Với cô, căn biệt thự bên hồ không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian chữa lành, nơi mỗi ngày trôi qua đều giống như một kỳ nghỉ nhỏ. Và có lẽ cũng vì thế mà cuộc sống của người phụ nữ không đi làm, không kết hôn này tuy nhìn có vẻ thong dong nhưng lúc nào cũng bận rộn theo một cách rất riêng.

Nguồn: Xiaohongshu.