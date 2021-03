Cần bao lâu để dỡ hết container trên siêu tàu đang mắc cạn ở Suez?

Tuy nhiên, thời gian là thứ những tàu đi qua kênh Suez không có nhiều. Sự cố đang kìm chân khoảng 10% giá trị thương mại thế giới, hàng loạt mặt hàng nhập khẩu quan trọng với các chuỗi cung ứng và công nghiệp châu Âu. Hàng chục tàu đã chọn đi đường vòng qua cực nam châu Phi. Do đó, kênh Suez cần thông suốt sớm nhất có thể.



Nếu hút cát không hiệu quả, hoặc quá chậm, một trong những điều đầu tiên lực lượng cứu hộ làm là rút nhiên liệu và nước dằn tàu để Ever Given nổi lên cao hơn.

Chiến dịch cuối tuần này sẽ bắt đầu dỡ bớt container từ Ever Given, Peter Berdowski, giám đốc điều hành Boskalis Westminster, công ty mẹ của nhóm trục vớt, nói. “Chúng tôi đang chờ cần cẩu được chuyển đến để dỡ container khỏi tàu. Bất kể thế nào, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện từ cuối tuần này”.

Tàu container Ever Given mắc cạn trên kênh Suez từ ngày 23/3. Ảnh: Cơ quan quản lý kênh Suez.

Lịch sử cho thấy làm giảm tải trọng có thể giúp giải thoát Ever Given.



Tháng 11/2004, tàu chở dầu Tropic Brilliance thuộc lớp Suezmax mắc cạn trên kênh Suez do sự cố kỹ thuật, nằm ngang tuyến đường biển này giống như Ever Given. Cơ quan quản lý phải đóng cửa kênh. Các tàu kéo cũng nỗ lực kéo Tropic Brilliance – chở khoảng 85.000 tấn dầu nhiên liệu – nhưng bất thành, giống hệt những gì áp dụng với Ever Given 3 ngày qua.

Cuối cùng, các chuyên gia trục vớt đưa tàu chở dầu El Nabila đến gần và chuyển khoảng 22.000 tấn dầu nhiên liệu từ Tropic Brilliance sang. Vào ngày thứ ba mắc cạn, Tropic Brilliance nhẹ hơn và được các tàu giải phóng, phá thế bế tắc trên Suez.

Tuy nhiên, giảm tải cho Ever Given là một vấn đề hoàn toàn khác. Tàu này đang chở hàng nghìn container. Nếu các chuyên gia trục vớt muốn chuyển tỷ lệ hàng tương tự như chiến dịch giải cứu Tropic Brilliance, khoảng 25%, họ cần nhiều ngày.

Hai lựa chọn được đưa ra là dùng cần cẩu cỡ lớn đặt trên xà lan hoặc trực thăng hạng nặng có thể nâng container – mỗi thùng có thể chứa tới 22 tấn hàng hóa.

Đây đều không phải phương án dễ thực hiện. Thuê trực thăng hạng nặng rất tốn kém và ai trả phí cũng là vấn đề. Lựa chọn cần cẩu cũng không đơn giản vì có rất ít cần cẩu đủ lớn để nâng container từ những con tàu cao như vậy, chưa kể chúng còn cồng kềnh, khó di chuyển.

“Sẽ tốn nhiều thời gian và năng lượng”, Joseph Farrel III, giám đốc phát triển kinh doanh tại Resolve Marine, công ty cung cấp dịch vụ trục vớt, nói nhưng từ chối đề cập cụ thể trường hợp Ever Given. “Có thể nguy hiểm bởi cần cử người trèo lên các container, chằng buộc từng thùng để nâng chúng lên”.

Theo Farrel, chi phí thuê trực thăng hạng nặng có thể lên tới 20.000 USD/giờ.

Đồ họa: Guardian.

Việc nâng container chỉ có thể thực hiện bởi một dòng trực thăng hạng nặng đặc biệt đủ sức nâng khoảng 12,5 tấn, Nick Sloane, chuyên gia trục vớt tham gia giải cứu tàu Costa Concordia chìm ngoài khơi Italia năm 2012, cho biết.



Tìm đúng loại trực thăng cũng là một nhiệm vụ, Keith Saylor, giám đốc hoạt động thương mại tại công ty dịch vụ trực thăng vận tải thương mại Columbia Helicopter, Aurora, bang Oregon, nhận định.

Nhiều trực thăng, như dòng Chinook trong đội bay của Saylor, thuộc sở hữu quân đội – lực lượng hiếm khi tham gia nhiệm vụ trục vớt. Mỹ đã đề nghị hỗ trợ cơ quan quản lý Suez nhưng chưa rõ mức độ.

Rất ít trực thăng tư nhân phù hợp và hầu hết chúng đều ở Mỹ, cách hiện trường hơn 11.000 km, Saylor nói. Chi phí vận chuyển trực thăng đến hiện trường ước tính khoảng 1,7 triệu USD. Tìm phi công phù hợp cũng không dễ dàng bởi trên thế giới có chưa đến 100 người được huấn luyện cho nhiệm vụ này.

Mỗi container có thể được di chuyển trong vòng 5 phút, Saylor ước tính. Trong 12 giờ, Ever Given sẽ giảm tải được 144 container trong khi “siêu tàu” này có sức chứa khoảng 20.000 thùng.

Chiến lược chỉ đào hút cát từng thành công năm 2016, khi một tàu container tương tự mắc cạn trên sông Elbe, Đức. Công ty trục vớt SMIT – cũng tham gia giải cứu Ever Given – đào hút cát liên tục quanh tàu mắc cạn và giải cứu thành công trong khoảng 1 tuần.

Công ty Erickson, trụ sở Portland, bang Oregon, có kinh nghiệm xử lý các trường hợp tương tự như nghẽn kênh Suez, biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không như dự kiến. Vài năm trước, công ty điều các trực thăng dỡ container trên một tàu mắc cạn ở đông Australia.

Sau 3 tuần, con tàu vẫn không nhúc nhích và đã bị xẻ nhỏ, Allen Wanamaker, giám đốc cấp cao chương trình hàng không của Erickson, nói.

Phương án còn lại là xà lan cẩu – phương tiện đặc biệt có thể dùng để nâng hàng. Nhưng do Ever Given nằm trong nhóm tàu lớn nhất thế giới, nhóm cứu hộ sẽ cần một xà lan cẩu đặc biệt cao – có rất ít trên thế giới – để làm nhiệm vụ.

“Nếu có thông tin thân tàu bị thủng hoặc họ cần dỡ bớt container để giải phóng tàu, đó sẽ là vấn đề lớn về thời gian”, Alan Murphy, CEO của Sea-Intelligence, nói.