(Ảnh: Thai PBS)

Cuộc đàm phán về vấn đề biên giới diễn ra giữa các Ban Thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) tại trạm kiểm soát biên giới thường trực ở cửa khẩu biên giới quốc tế Poipet giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo thuộc Thái Lan trong hai ngày 27/1 và 28/1.

Phía Thái Lan do Quân đoàn 1 đại diện, trong khi phía Campuchia được đại diện bởi Quân đoàn 5 dưới sự quan sát của Đoàn quan sát ASEAN. Các cuộc họp của RBC là một phần không thể thiếu của "Tuyên bố chung về hòa bình" mà Thái Lan và Campuchia đã nhất trí.

Một nguồn tin từ quân đội Thái Lan cho biết sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết sau cuộc đàm phán sau khi các Ban Thư ký RBC không đạt được tiến triển về vấn đề quản lý khu vực biên giới ở tỉnh Sa Kaeo. Dù không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau đó vào một ngày chưa được xác định.

Cây cầu bị hư hại trong cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan tại tỉnh Pursat, Campuchia, ngày 15/1/2026 (Ảnh: AKP)

"Mặc dù vẫn chưa đạt được sự đồng thuận nhưng cả hai bên đều nhất trí trở về trụ sở của mình để tiếp tục trao đổi văn kiện và đàm phán cho đến khi đạt được sự đồng thuận" - Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Cả Thái Lan và Campuchia đều đang vướng vào một cuộc tranh chấp kéo dài về quyền sở hữu đất đai ở Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew thuộc huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo và Ban Ta Kuan thuộc huyện Ta Phraya. Ba ngôi làng này là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia vào tháng 12/2025.

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức vào ngày 27/12/2025 sau 3 tuần xung đột vũ trang mới gây thương vong cho cả hai bên.