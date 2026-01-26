Campuchia và Lào ký kết thỏa thuận lịch sử

Tờ Khmer Times ngày 26/1 đưa tin, Campuchia và Lào đã ký kết một thỏa thuận lịch sử về vận chuyển và chuyển tải nông sản - một động thái nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường khu vực và hỗ trợ lưu thông hàng hóa Campuchia sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Linkham Douangsavanh đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận vào ngày 25/1 tại trụ sở của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Thỏa thuận này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược hướng tới việc sử dụng các hành lang vận tải của Lào để đẩy nhanh xuất khẩu nông sản Campuchia sang thị trường Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina (thứ 4 từ phải sang) và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh (thứ 4 từ trái sang) chủ trì lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: MAFF

Trong cuộc hội đàm song phương với phía Lào, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Tina bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước láng giềng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi cung ứng song phương. Ông lưu ý rằng các nhóm kỹ thuật từ cả hai quốc gia sẽ phối hợp để hài hòa các thủ tục xuyên biên giới, loại bỏ các nút thắt về hậu cần cho các nhà xuất khẩu nông sản.

Bên cạnh vấn đề vận chuyển, các cuộc thảo luận đã xác định một số lĩnh vực hợp tác mở rộng, chẳng hạn như tiềm năng của Lào trong việc cung cấp phân bón cho nông dân Campuchia và nỗ lực cải thiện việc sản xuất giống cây trồng. Bộ trưởng hai nước cũng thảo luận về việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc tế, cũng như tăng cường môi trường đầu tư khu vực thông qua các triển lãm nông nghiệp chung.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Tina cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác về môi trường, kêu gọi nỗ lực chung trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo tồn động vật hoang dã và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dọc biên giới chung giữa hai nước.

Theo Khmer Times, thỏa thuận này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược của Campuchia nhằm đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm chi phí vận chuyển cho ngành nông nghiệp đang phát triển của nước này.