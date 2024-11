Campuchia muốn là chìa khoá trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Ngân hàng Thế giới nói gì?

Campuchia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và kết nối khu vực bằng cách tăng cường liên kết giao thông với các nước láng giềng và thực hiện tầm nhìn của mình về việc tăng cường phát triển vận tải đa phương thức.

Theo Khmer Times, nội dung này được đề cập trong báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, Kết nối khu vực của Campuchia: Mở khóa toàn bộ tiềm năng của các hành lang giao thông, xác định những thách thức quan trọng trong lĩnh vực giao thông của Campuchia và đề xuất các khoản đầu tư có mục tiêu và các biện pháp chính sách để cải thiện kết nối khu vực.

"Kết nối khu vực và phát triển hậu cần là ưu tiên hàng đầu của Campuchia; việc tăng cường năng lực của chúng tôi sẽ là chìa khóa", Peng Ponea, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông cho biết. "Chúng tôi có thể định vị Campuchia là một trong những bên chủ chốt trong kết nối khu vực và thúc đẩy thương mại dọc theo chuỗi cung ứng toàn cầu".

Chính phủ Campuchia đã xây dựng Kế hoạch tổng thể Hệ thống vận tải và hậu cần liên phương thức toàn diện (CITLS) giai đoạn 2023–2033 để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của ngành giao thông và hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia được xác định trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới đưa ra các khuyến nghị bổ sung tập trung vào các khoản đầu tư ngay lập tức và các hành động chính sách để mở ra các cơ hội dọc theo các hành lang giao thông hiện có chính ở Campuchia.

“Báo cáo đã tập hợp các bên liên quan chính từ chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để khám phá các lựa chọn nhằm tăng cường lĩnh vực vận tải và kết nối khu vực của Campuchia”, Tania Meyer, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Campuchia cho biết.

“Một cách tiếp cận toàn diện đối với phát triển mạng lưới giao thông sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của Campuchia, giải phóng tiềm năng xuất khẩu và thúc đẩy thương mại trong khu vực”.

Tăng trưởng do xuất khẩu của Campuchia đã dẫn đến nhu cầu tăng cao về việc vận chuyển khối lượng hàng hóa và hàng hóa ngày càng lớn dọc theo mạng lưới giao thông của nước này và qua biên giới. Báo cáo đề xuất các khoản đầu tư ưu tiên và hành động chính sách để cải thiện hiệu suất của vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa hiện có.

Kinh tế Campuchia được dự báo tăng trưởng khả quan

Một cách tiếp cận toàn diện và phối hợp trong phát triển mạng lưới giao thông tập trung vào biến đổi khí hậu sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh tế và thúc đẩy thương mại trong khu vực.

Theo báo cáo kinh tế Campuchia hồi tháng 6/2024 của Ngân hàng Thế giới, tổ chức này đánh giá tác động kinh tế của Campuchia đã tăng tốc trong quý đầu tiên của năm 2024, nhờ sự phục hồi của xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa, và bất chấp nhu cầu trong nước yếu.

Tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ cải thiện nhẹ lên 5,8% vào năm 2024, tăng từ 5,6% vào năm 2023 và sẽ tiếp tục tăng 6,1% vào năm 2025 và 6,4% vào năm 2026 khi sự phục hồi trong xuất khẩu hàng may mặc, hàng du lịch, giày dép và du lịch thúc đẩy quá trình phục hồi đang diễn ra.

"Để duy trì tăng trưởng kinh tế, Campuchia cần duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô bằng cách khôi phục không gian tài khóa và bảo vệ khu vực tài chính của mình", Maryam Salim, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Campuchia cho biết.

"Campuchia cũng có thể tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh, hợp lý hóa các thủ tục thương mại tại biên giới, làm cho nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy hơn và tăng cường giáo dục".

Lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục cải thiện trong quý đầu tiên lên 84% so với mức trước đại dịch. Xuất khẩu hàng may mặc, hàng du lịch và giày dép phục hồi, trong khi xuất khẩu hàng phi may mặc, đặc biệt là hàng nông sản, vẫn duy trì được sức bật. Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nổi lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau Hoa Kỳ. Đầu tư nước ngoài gia tăng vào sản xuất và nông nghiệp cũng góp phần vào sự phục hồi.

Lạm phát đã giảm xuống mức 0 vào tháng 3 khi giá thực phẩm giảm tốc, trong khi tài khoản vãng lai ghi nhận mức thặng dư chưa từng có vào năm 2023 khi thâm hụt thương mại thu hẹp và doanh thu du lịch tăng.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp khi thị trường bất động sản tiếp tục điều chỉnh. Do đó, tăng trưởng tín dụng trong nước đã chậm lại đáng kể, gây áp lực lên tiêu dùng tư nhân và thu ngân sách trong nước.

Một phần tập trung đặc biệt sẽ xem xét cách Campuchia có thể củng cố hệ thống giáo dục của mình để nâng cao kỹ năng của người lao động và thúc đẩy năng suất. Các khuyến nghị bao gồm tăng cường đầu tư vào giáo dục mầm non và tiểu học, nâng cao hiệu quả của giáo viên và phân bổ nguồn lực công bằng hơn.