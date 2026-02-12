Theo thông tin từ tờ Khmer Times ngày 11-2, chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao vốn gây nhức nhối trong khu vực.

Ông Chhay Sinarith, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, cho biết: "Chúng tôi đã niêm phong khoảng 190 địa điểm hoạt động lừa đảo tính đến thời điểm hiện tại".

Chiến dịch này bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ truy tố và Trung Quốc dẫn độ "ông trùm lửa đảo" gốc Trung Quốc Chen Zhi.

Kết quả bước đầu cho thấy 173 nhân vật cộm cán liên quan đến các trung tâm này đã bị bắt giữ và khoảng 11.000 lao động nước ngoài đã bị trục xuất.

Tại tỉnh Kampot, phóng viên quốc tế đã được mục kích hiện trường bên trong khu phức hợp "My Casino" gần biên giới Việt Nam.

Tại đây, cảnh sát phát hiện các phòng làm việc lớn được trang bị hàng loạt máy tính và tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo nạn nhân người Thái Lan, các buồng thu âm phục vụ cuộc gọi lừa đảo và các bối cảnh dàn dựng giả mạo đồn cảnh sát Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Hơn 800 người nước ngoài bị bắt trong chiến dịch triệt phá sòng bạc lừa đảo tại tỉnh Preah Sihanouk - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Trước đó một tuần, quan chức Thái Lan cũng dẫn truyền thông quốc tế tham quan một khu tương tự tại khu vực từng xảy ra xung đột biên giới, với nhiều tài liệu và mô hình “đồn cảnh sát giả” từ nhiều quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, tại tỉnh Preah Sihanouk, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tòa nhà Sinli Casino.

Theo tờ Khmer Times, cảnh sát đã tạm giữ khoảng 805 đối tượng thuộc 7 quốc gia (bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Pakistan, Ấn Độ và Campuchia). Tang vật thu giữ tại hiện trường lên tới 650 máy tính và khoảng 1.000 điện thoại di động.

Dù đạt được những kết quả đáng kể, chính quyền địa phương thừa nhận vẫn gặp thách thức về nhân sự. Ông Mao Chanmothurith, Giám đốc Công an tỉnh Kampot, cho biết khi trùm sòng bài Ly Kuong bị bắt, hàng ngàn nhân viên đã tháo chạy khỏi khu phức hợp.

"Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát và 300 cảnh sát quân sự. Ngay cả khi kết hợp cả hai lực lượng, chúng tôi vẫn không thể ngăn chặn hết vì có tới 6.000 đến 7.000 người rời bỏ nơi này cùng lúc" - ông Chanmothurith chia sẻ.



Giới chức nhà nước Campuchia nhận định chiến dịch lần này được đánh giá là có phạm vi rộng lớn và quyết liệt hơn các đợt truy quét trước đây, tập trung trực tiếp vào việc xóa sổ các điểm nóng và bắt giữ những đối tượng điều hành cấp cao thay vì chỉ xử lý lao động thời vụ.