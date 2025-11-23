Campuchia chuẩn bị nạo vét kênh đào Phù Nam Techo: 1 "trục trặc" phát sinh ngay trước giờ G

Hôm 21/11 theo tờ Khmer Times, công việc nạo vét dự án Kênh đào Phù Nam Techo dự kiến sẽ thúc đẩy giao thương và đường thủy nội địa của Campuchia sau khi hoàn thành.

Người phát ngôn Bộ Công chính và Giao thông vận tải Campuchia Phan Rim cho biết, bộ này sẽ tiến hành kiểm tra thực địa dọc theo kênh đào vào cuối tháng này để đảm bảo việc xây dựng diễn ra an toàn và hiệu quả.

"Chúng tôi dự định bắt đầu đào kênh vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 nhưng điều đó còn tùy thuộc vào mực nước", ông nói. "Chừng nào nước vẫn còn cao và mưa vẫn tiếp diễn, chúng tôi có thể bị chậm trễ. Chúng tôi lo ngại rằng việc bắt đầu đào kênh vào cuối tháng 11 có thể không khả thi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ."

Ông này cho biết thêm rằng cuộc nạo vét sẽ bắt đầu từ đoạn Prek Ta Keo, đi qua tỉnh Kandal về phía Prek Por và kéo dài đến đoạn Prek Ta Hing.

Dự án hiện đang trong giai đoạn khảo sát và giải quyết các tác động đến cộng đồng địa phương. Các nhóm kỹ thuật đang đánh giá tác động đến nhà cửa, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng, đặc biệt là tại huyện Koh Thom, tỉnh Kandal. Các quan chức đã phỏng vấn người dân bị ảnh hưởng và tổ chức các diễn đàn tham vấn để giải quyết các mối quan ngại của người dân địa phương.

Ông Rim cho biết dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028 nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị và không có lo ngại gì về vấn đề đó”, ông nói.

Kênh đào Phù Nam Techo là một dự án cơ sở hạ tầng lịch sử được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 3.000 DWT, kết nối bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra một mạng lưới đường thủy nội địa tích hợp, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải và tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại.

“Dự án cũng sẽ rút ngắn khoảng cách vận chuyển, giảm đáng kể chi phí vận chuyển và tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa, nông sản, dịch vụ du lịch và sản phẩm Campuchia ra thị trường quốc tế", ông này nói.

Dự án kênh đào Phù Nam Techo được khởi công vào ngày 5/8 năm ngoái. Đây là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Campuchia nhằm hiện đại hóa giao thông đường thủy, tăng cường kết nối thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Dự án kênh đào dài 180 km, bắt đầu từ Prek Takeo trên sông Mê Kông, đi qua Prek Ta Ek trên sông Bassac, sau đó vào Prek Ta Hing trên sông Bassac thuộc huyện Koh Thom, và kéo dài đến tỉnh Kep. Tuyến đường thủy này đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với 1,6 triệu người sinh sống dọc hai bên bờ. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la.

