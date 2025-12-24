Theo tờ Khmer Times, ngoài nhiều cuộc không kích bằng máy bay F-16 vào Campuchia, hôm 24-12, Thái Lan đã sử dụng thêm chiến đấu cơ KAI T-50 Golden Eagle (Đại bàng vàng).

Cụ thể hơn, Campuchia cáo buộc rằng một chiếc T-50TH (T-50 của Thái Lan) đã thả bom xuống xã Slor Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey của nước này vào giữa trưa 24-12.

Hơn 14 giờ chiều, một chiếc T-50TH tiếp tục thả bom xuống một ngôi làng ở huyện Banan, tỉnh Battambang.

Chiến đấu cơ KAI T-50 Golden Eagle được quân đội Thái Lan sử dụng - Ảnh: WAR THUNDER

KAI T-50 Golden Eagle là một dòng máy bay huấn luyện phản lực siêu thanh tiên tiến, máy bay chiến đấu hạng nhẹ, máy bay tấn công hạng nhẹ và máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) hợp tác với Lockheed Martin (Mỹ) phát triển.

Cũng theo Khmer Times, Không quân Hoàng gia Thái Lan đang vận hành một phi đội gồm 14 máy bay T-50TH. Loại máy bay này hoạt động cùng với F-16 và Gripen trong các hoạt động không quân phối hợp.

Còn tờ Bangkok Post dẫn lời quân đội Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn với Campuchia - bắt đầu vào ngày 24-12 - sẽ kết thúc bằng cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước vào ngày 27-12.

Cuộc đàm phán bắt đầu vào cuối buổi chiều tại tỉnh Chanthaburi, giáp biên giới Campuchia.

Bộ Quốc phòng Thái Lan đã nêu ra một số yêu cầu cần thảo luận trước cuộc họp song phương của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 27-12.

Các vấn đề này bao gồm: việc sử dụng mìn cài trên đất, việc sử dụng các địa điểm lịch sử làm cứ điểm quân sự, việc khai hỏa vũ khí hạng nặng vào các khu dân cư, việc sử dụng các tòa nhà dân sự làm cứ điểm quân sự hoặc lưu trữ vũ khí.

Bộ này nhấn mạnh nếu các cuộc thảo luận cấp thư ký không đạt được thỏa thuận về các khuôn khổ kỹ thuật quan trọng như việc triển khai quân đội, phía Thái Lan sẽ không tiếp tục họp hoặc ký bất kỳ thỏa thuận nào vào ngày 27-12.

Cuộc thảo luận ngày 24-12 đánh dấu lần đối thoại song phương đầu tiên kể từ khi đợt đụng độ hiện nay nổ ra vào ngày 7-12.