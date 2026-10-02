Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến

Từ 1/10, Campuchia cấm mọi hình thức cờ bạc và cá cược trực tuyến trên toàn quốc, cả trong và ngoài khuôn viên các casino.

Đây là bước đi mới trong chiến dịch của Chính phủ Campuchia nhằm siết chặt hoạt động cờ bạc và ngăn chặn các đường dây lừa đảo trực tuyến. 24 casino tại 3 tỉnh đã ngừng toàn bộ hoạt động cờ bạc và cá cược trực tuyến. Trong đó có 12 casino tại Preah Sihanouk, 7 casino tại Banteay Meanchey và 5 casino tại Svay Rieng.

Lệnh cấm không chỉ nhằm quản lý hoạt động cờ bạc mà còn là biện pháp ngăn chặn các casino và hoạt động cá cược trực tuyến trở thành vỏ bọc hoặc địa điểm bị các đường dây lừa đảo công nghệ lợi dụng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện một số casino có liên quan hoặc cung cấp địa điểm cho hoạt động lừa đảo trực tuyến. 18 casino đã bị thu hồi giấy phép, 9 casino khác bị đình chỉ để tiếp tục điều tra.

(Ảnh chụp màn hình)

Động thái này cho thấy Campuchia đang mở rộng chiến dịch từ truy quét các trung tâm lừa đảo sang siết chặt cả những cơ sở và hoạt động có nguy cơ bị lợi dụng. Từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 8 năm nay, lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra 832 địa điểm nghi vấn, truy quét 663 điểm và kiểm soát 86 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Việc cấm hoàn toàn cờ bạc và cá cược trực tuyến được Campuchia xem là biện pháp nhằm thu hẹp hoạt động của tội phạm công nghệ. Từ ngày 1/10, các cơ quan chức năng nước này tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở còn tổ chức cờ bạc, cá cược trực tuyến trên toàn quốc.