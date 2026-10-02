HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến

Ban Thời sự
|

Từ 1/10, Campuchia cấm mọi hình thức cờ bạc và cá cược trực tuyến trên toàn quốc, cả trong và ngoài khuôn viên các casino.

Đây là bước đi mới trong chiến dịch của Chính phủ Campuchia nhằm siết chặt hoạt động cờ bạc và ngăn chặn các đường dây lừa đảo trực tuyến. 24 casino tại 3 tỉnh đã ngừng toàn bộ hoạt động cờ bạc và cá cược trực tuyến. Trong đó có 12 casino tại Preah Sihanouk, 7 casino tại Banteay Meanchey và 5 casino tại Svay Rieng.

Lệnh cấm không chỉ nhằm quản lý hoạt động cờ bạc mà còn là biện pháp ngăn chặn các casino và hoạt động cá cược trực tuyến trở thành vỏ bọc hoặc địa điểm bị các đường dây lừa đảo công nghệ lợi dụng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện một số casino có liên quan hoặc cung cấp địa điểm cho hoạt động lừa đảo trực tuyến. 18 casino đã bị thu hồi giấy phép, 9 casino khác bị đình chỉ để tiếp tục điều tra.

- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

TIN LIÊN QUAN

Động thái này cho thấy Campuchia đang mở rộng chiến dịch từ truy quét các trung tâm lừa đảo sang siết chặt cả những cơ sở và hoạt động có nguy cơ bị lợi dụng. Từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 8 năm nay, lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra 832 địa điểm nghi vấn, truy quét 663 điểm và kiểm soát 86 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Việc cấm hoàn toàn cờ bạc và cá cược trực tuyến được Campuchia xem là biện pháp nhằm thu hẹp hoạt động của tội phạm công nghệ. Từ ngày 1/10, các cơ quan chức năng nước này tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở còn tổ chức cờ bạc, cá cược trực tuyến trên toàn quốc.

Tags

Campuchia

casino

lừa đảo trực tuyến

cá cược trực tuyến

tội phạm công nghệ

từ 1/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại