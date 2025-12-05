Campuchia bỏ thêm 1 môn ở SEA Games 33: Từng 2 lần thắng tuyển Thái Lan, giành HCB gây sốc

Thông tin từ tờ Khaosod (Thái Lan) cho biết Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) đã quyết định không cử đội tham dự môn bóng chuyền. Trước đó, tuyển bóng chuyền nam Campuchia được bốc thăm vào bảng B cùng với Indonesia, Philippines và Myanmar.

“Bóng chuyền là môn thể thao mới nhất mà Campuchia rút khỏi SEA Games 33, nâng số môn mà đoàn này rút lui lên thành 9. Tổng thư ký NOCC Wat Chamroen trước đó cho biết quyết định rút khỏi 9 môn thể thao là do lo ngại về an ninh”, tờ Khaosod thông tin.

Trước đó, NOCC đã nhấn mạnh việc bảo vệ các VĐV dự SEA Games 33 là ưu tiên hàng đầu. Từ số lượng VĐV đông đảo dự kiến ban đầu, đoàn Campuchia đã rút lui khỏi 8 môn, gồm: judo, karate, pencak silat, bi sắt, vật, wushu, cầu mây và bóng đá. Giờ đây, đến lượt bóng chuyền là môn tiếp theo.

Tuyển Campuchia từng chơi vô cùng ấn tượng tại SEA Games 32, ngược dòng thắng tuyển Thái Lan 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 set ở bán kết.

Trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, tuyển bóng chuyền nam Campuchia đều có được thành tích ấn tượng. Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, tuyển Campuchia bất ngờ thắng tuyển Thái Lan 3-2 ở trận tranh huy chương đồng, giúp bóng chuyền nước này lần đầu tiên trong lịch sử giành được huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đến SEA Games 32 trên sân nhà, các VĐV Campuchia tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi ngược dòng thắng tuyển Thái Lan 3-2 ở bán kết (bị dẫn trước 2 set), sau đó giành huy chương bạc (thua tuyển Indonesia 0-3 ở chung kết).

Tuy nhiên trong những ngày qua, vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nước này.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Campuchia, ông Ang Serey Piseth đã đặt câu hỏi trên trang facebook cá nhân về việc có nên cử đội bóng chuyền sang thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan hay không. Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ kêu gọi Liên đoàn nên thận trọng để đảm bảo an toàn cho các VĐV.

Sau khi rút lui khỏi môn bóng chuyền, đoàn Campuchia sẽ còn tranh tài ở các môn: bơi lội, điền kinh, Esports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, 3 môn phối hợp (triathlon) và teqball.