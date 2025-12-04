BTC SEA Games mắc lỗi ngô nghê vì AI, dân mạng Thái Lan ngao ngán: “Thật là xấu hổ”

“Trang Facebook của SEA Games 33 bị chỉ trích vì cáo buộc sử dụng AI để tạo ra một poster chạy, cư dân mạng yêu cầu cải thiện chất lượng truyền thông” – đó là dòng tít trên tờ Siam Sport (Thái Lan), tường thuật lại vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội tại Thái Lan.

Cụ thể, vào hôm qua (3/12), trang chủ SEA Games 33 đăng tải bức ảnh thông báo về cuộc thi “33rd SEA Games Virtual Run” (Cuộc chạy thực tế ảo SEA Games 33). Tuy nhiên dân mang Thái Lan nhanh chóng phát hiện ra nhiều lỗi sai.

“Hàng loạt chỉ trích xuất hiện dành cho poster được tạo bằng AI, mắc nhiều lỗi dấu câu, khoảng cách, vị trí phông chữ và các yếu tố đồ họa không chính xác. Cư dân mạng đặt câu hỏi về tính phù hợp của poster và kêu gọi đội ngũ thiết kế khẩn trương cải thiện tiêu chuẩn thiết kế đồ họa”, tờ Siam Sport cung cấp thông tin.

Bài đăng trên trang chủ SEA Games 33 thu về hơn 10 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 3,3 nghìn bình luận và gần 7 nghìn lượt chia sẻ.

Tờ báo Thái Lan tiếp tục: “Điều này đã dẫn đến những chỉ trích nặng nề về cách trình bày trên trang thông tin chính thức của SEA Games 33. Đáng nói, chỉ mới ít ngày trước, trang facebook SEA Games 33 cũng đã bị chỉ trích vì trình bày lịch thi đấu theo định dạng giống Excel, khó đọc, gây ra sự nhầm lẫn cho khán giả.

Liên quan đến poster chạy mới nhất, nhiều cư dân mạng đã bình luận, đặt câu hỏi về chất lượng đồ họa và độ chính xác của văn bản. Một số bình luận tiêu biểu như:

"Gemini giờ đã có phiên bản Pro. Tay chân người không cần phải bị cắt rời nữa. Tệp PNG đã có từ lâu rồi."

"Việc dùng AI không được khuyến khích."

"Bạn đang sử dụng AI bản miễn phí à? Bạn đã thực sự sẵn sàng cho công việc này chưa?"

"Nó giống như AI bản miễn phí vậy. Tôi thấy xấu hổ thay cho những người làm ra nó. Thái Lan có rất nhiều đội ngũ sản xuất tài năng cơ mà.".

Hiện tại, bài đăng trên vẫn còn trên trang chủ SEA Games 33, với lượng tương tác lớn, trong đó phần đông là chỉ trích ban tổ chức.

Còn nhớ cách đây ít ngày, ban tổ chức cũng mắc lỗi đáng tiếc khi nhầm Quốc kỳ Thái Lan thành Quốc kỳ Việt Nam, nhầm Quốc kỳ Indonesia thành Quốc kỳ Lào khi công bố lịch thi đấu môn bóng đá nữ.