BTC SEA Games 33 xin lỗi U22 Việt Nam, lý giải nguyên nhân sự cố về Quốc ca ở trận gặp Lào

Ban tổ chức SEA Games 33 vừa phải đối mặt làn sóng chỉ trích sau sự cố hy hữu ở trận mở màn môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala.

Khi hai đội đã xếp hàng chuẩn bị thực hiện nghi thức hát Quốc ca, hệ thống âm thanh trên sân bất ngờ không hoạt động. Do không thể khắc phục kịp thời, BTC buộc phải để toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện của U22 Việt Nam và U22 Lào hát “chay” giữa sân.

Khoảnh khắc này lập tức khiến những người có mặt trên sân ngỡ ngàng, đồng thời gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự cố “khó chấp nhận” với một sự kiện tầm cỡ khu vực như SEA Games.

U22 Việt Nam gặp sự cố ngay trước giờ bóng lăn.

Ngay sau đó, tờ Siamsport (Thái Lan) đã liên hệ với Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) để tìm hiểu nguyên nhân. Được biết, ban tổ chức đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới U22 Việt Nam và U22 Lào về sự cố này.

Theo thông tin từ phía BTC, sự cố không liên quan đến vấn đề bản quyền Quốc ca, mà bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của hệ thống âm thanh sân Rajamangala.

Điều đáng nói, hệ thống này vừa được kiểm tra kỹ lưỡng cách đó 2 ngày nhưng vẫn phát sinh trục trặc vào thời điểm quan trọng nhất.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee – Thống đốc SAT – cho biết ông đã nhận được báo cáo và trực tiếp có mặt tại sân để chỉ đạo xử lý. Ông khẳng định:

"Việc không thể cử hành Quốc ca không liên quan đến bản quyền, mà là do sự cố hệ thống âm thanh. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý hệ thống âm thanh để đảm bảo Quốc ca sẽ được cử hành bình thường trong các nội dung thi đấu sắp tới".