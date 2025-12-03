Diễn biến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam 1-1 U22 Lào Bàn thắng: Đình Bắc 29' - Douangvilay Khampane 33'

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1.

Phút 43: Bóng vọt xà ngang!! Cú dứt điểm ở cự li gần của Thanh Nhàn đưa bóng đập chân cầu thủ đội bạn đi ra ngoài.

Phút 39: Xuân Bắc phải rời sân nhường chỗ cho Quốc Cường. Hi vọng tiền vệ U22 Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng với chấn thương.

Phút 38: Cú sút của Đình Bắc không làm khó được thủ môn U22 Lào.

Phút 33: Tỉ số là 1-1. Douangvilay Khampane ghi bàn sau tình huống phạt góc cho U22 Lào.

U22 Lào gỡ hòa 1-1 (SEA Games 33: U22 Việt Nam vs U22 Lào)

Phút 29: VÀO!!!! Pha lên bóng cực nhanh của U22 Việt Nam. Minh Phúc xộc thẳng xuống cánh phải và căng ngang cho Đình Bắc lập công. Tỉ số là 1-0.

Đình Bắc mở tỉ số trận đấu (SEA Games 33: U22 Việt Nam vs U22 Lào)

Phút 26: Không vào!! Văn Khang tạt bóng, Đình Bắc đánh đầu tốt nhưng thủ môn đội bạn đã cứu thua kịp thời.

Đình Bắc đánh đầu nguy hiểm (SEA Games 33: U22 Việt Nam vs U22 Lào)

Phút 23: Pha tạt bóng tốt của Văn Khang nhưng các đồng đội bên trong không thể tận dụng thành công.

Phút 18: Hệ thống phòng ngự tầng lớp của U22 Lào đang gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Phút 12: Thủ môn U22 Lào băng ra lỡ trớn nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam không thể tung ra pha dứt điểm trong tình huống bóng lộn xộn.

Phút 7: U22 Việt Nam được hưởng quả phạt bên cánh phải nhưng Văn Khang đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 2: U22 Việt Nam tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn

U22 Lào: Lokphathip, Thongkhamsavat, Sangvilay, Keohanam, Somsanid Phetdavanh, Chanthavixay, Choummaly Somwang, Phimmasen Phetvixay, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Chanthaleuxay Vongsakda

Thông tin trước trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào

Danh sách các bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

Bảng A: U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Timor Leste

Bảng B: U22 Việt Nam, U22 Malaysia, U22 Lào

Bảng C: U22 Indonesia, U22 Philippines, U22 Myanmar

Danh sách đăng ký U22 Việt Nam

Thành tích quá khứ

U22 Việt Nam: 2 HCV SEA Games (2019 và 2022), 5 HCB

U22 Lào: 1 lần vào bán kết (2009)

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2 lần dưới thời HLV Park Hang-seo

Thành tích đối đầu

Vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025: U22 Việt Nam 3-0 U22 Lào

Vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025: U22 Việt Nam 4-1 U22 Lào

Vòng bảng SEA Games 32: U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào

