Trọng tài V.League: "Bàn thắng cho U22 Việt Nam là xứng đáng, không thể bắt việt vị được"

“Bàn thắng cho U22 Việt Nam là xứng đáng, không thể bắt việt vị được. Trọng tài chính sau khi phân tích tình huống cùng trợ lý đã đưa ra quyết định đúng đắn”, một trọng tài giàu kinh nghiệm tại V.League chia sẻ với chúng tôi.

Đình Bắc đang ăn mừng bàn thắng thì đứng sững lại khi nghe tiếng còi của trọng tài.

Phút 60 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào vào chiều nay (3/12), Đình Bắc có pha đi bóng kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng thẳng vào lưới đối phương.

Tuy nhiên trong khi tiền đạo U22 Việt Nam đang ăn mừng thì tiếng còi của trọng tài chính Rustam Lutfullin bất ngờ vang lên. Ở bên ngoài đường biên, trợ lý trọng tài căng cờ, ra dấu đã có lỗi việt vị.

Quan sát kỹ tình huống, có thể thấy một cầu thủ U22 Việt Nam là Thanh Nhàn đã đứng dưới hàng phòng ngự U22 Lào. Khi Đình Bắc dứt điểm, tiền đạo này đã nhảy lên tránh bóng. Dù không chạm bóng nhưng Thanh Nhàn vẫn bị xác định có tác động tới tình huống.

Quyết định này của tổ trọng tài khiến HLV Kim Sang-sik phản ứng gay gắt. Điều này khiến ông phải nhận 1 thẻ vàng. Ở bên trong sân, đội trưởng Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Thanh Nhàn liên tục phân trần với các trọng tài người Uzbekistan.

Đình Bắc đã có một ngày thi đấu ấn tượng.

Sau thời gian bàn luận, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định “bẻ còi”, thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. Lần này tới lượt HLV Ha Hyeok-jun và U22 Lào phản ứng. Trọng tài lại rút ra 1 thẻ vàng với ông Ha, đồng thời mất thêm ít phút giải thích.

Phân tích kỹ về pha bóng này, vị trọng tài giàu kinh nghiệm tại V.League cho biết: “Theo luật 11 về việt vị, một cầu thủ ở vị trí việt vị chỉ bị phạt nếu trở thành “tham gia vào diễn biến của tình huống”. Trong đó một trong những cách trở thành hành vi vi phạm là can thiệp vào đối phương.

Với trường hợp cụ thể này, cầu thủ ở vị trí việt vị đứng trong vị trí mà cản trở tầm nhìn của thủ môn, khiến thủ môn không thể hoặc khó khăn trong việc chơi bóng thì sẽ bị thổi phạt.

Luật gọi đây là “ngăn đối phương chơi bóng bằng việc rõ ràng chặn tầm nhìn của họ”. Điều này có nghĩa không nhất thiết phải chạm vào bóng, mà chỉ cần có hành động gây cản trở thì cầu thủ cũng bị bắt lỗi”.

Thanh Nhàn (khoanh tròn) ở vị trí việt vị nhưng không cản tầm nhìn thủ môn U22 Lào do cách cách xa hơn 10m.

Ông nói tiếp: “Tuy nhiên để xác định có lỗi hay không thì trọng tài phải làm rõ các yếu tố sau: Đầu tiên, cầu thủ đó có ở vị trí việt vị không? Ở pha này, Thanh Nhàn đã ở vị trí việt vị.

Tiếp theo, cầu thủ đó có rõ ràng cản trở tầm nhìn hoặc làm thủ môn không thể chơi bóng tốt không? Đồng thời, hành động đó có ảnh hưởng tới khả năng thủ môn phản ứng, nhìn bóng hoặc chơi bóng hay không?

Theo tôi, việc Thanh Nhàn né bóng không tác động nhiều đến thủ môn U22 Lào. Vị trí điểm bật nhảy của tiền đạo này đến khung thành còn rất xa, đúng ở chấm đá phạt 11m. Vì thế, không thể coi Thanh Nhàn đã che mắt, hay cản trở đối phương bắt bóng được. Tầm quan sát của thủ môn U22 Lào vẫn còn rất rộng. Đó có lẽ là lý do sau khi bàn bạc với trợ lý, trọng tài chính đã quyết định công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam”.

U22 Việt Nam thắng vất vả trong trận ra quân SEA Games 33.

Đáng nói, pha lập công của Đình Bắc cũng trở thành bàn thắng định đoạt trận đấu, giúp U22 Việt Nam có được thắng lợi 2-1, qua đó mở màn SEA Games 33 bằng thắng lợi đầu tay.

Sau trận này, đội quân của HLV Kim Sang-sik được nghỉ tới 8 ngày. Phải tới ngày 11/12, U22 Việt Nam mới chơi trận còn lại ở vòng bảng gặp U22 Malaysia. Trong khi đó, hai đội U22 Lào và U22 Malaysia sẽ gặp nhau vào ngày 6/12.