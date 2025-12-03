Hạ gục Lào nhờ trọng tài “bẻ còi”, U22 Việt Nam vấp mối lo lớn trước đại chiến Malaysia

Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào

Thống kê cho thấy trong hiệp 1, U22 Việt Nam áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, lên tới 69% với 31% của U22 Lào. U22 Việt Nam thực hiện tới 9 pha dứt điểm trong đó có 5 trúng đích, so với 3 và 1 của Lào. Tuy nhiên, xét về độ hiệu quả, Lào mới là đội thành công hơn.

Những phút đầu trận, U22 Việt Nam với lực lượng nhỉnh hơn đã ngay lập tức dồn lên tấn công còn Lào đá với đội hình lùi sâu. Dù vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng suốt nửa đầu hiệp 1, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã gặp khó trước lối đá pressing đầy quyết liệt của U22 Lào.

U22 Việt Nam chủ yếu tiếp cận khung thành Lào bằng những miếng đánh biên. Tuy nhiên, những pha phối hợp cuối cùng của các cầu thủ áo trắng lại thiếu đi độ chính xác. Mãi tới phút 25, U22 Việt Nam mới có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu trong vòng cấm của Đình Bắc lại không thành bàn do thủ môn Lào đã có pha cản phá xuất sắc. U22 Việt Nam triển khai khá nhiều những tình huống cố định, gồm đá phạt góc và đá phạt trực tiếp, song không đủ “sát thương” để có được bàn thắng.

Dù vậy, tốc độ là thứ mà U22 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với Lào. Chính vũ khí này đã góp phần giúp toàn đội có được bàn mở tỷ số ở phút 29. Trong một pha tấn công chớp nhoáng, Minh Phúc từ cánh phải căn ngang như đặt để Đình Bắc băng vào rất nhanh đệm bóng vào lưới trống, khi thủ môn đối phương đã lao ra cản phá hụt từ trước đó.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Lào.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. U22 Việt Nam tự đánh mất lợi thế dẫn bàn theo cách rất chóng vánh, xuất phát từ lỗi của hệ thống phòng ngự. Phút 33, trong một tình huống hiếm hoi được hưởng phạt góc, Lào đã có bàn gỡ theo cách hết sức bất ngờ.

Đội bóng áo đỏ có 2 pha dứt điểm, và cú đá sát cầu môn của Khampane đã không cho thủ môn Trung Kiên bất kỳ cơ hội nào. Rõ ràng, bàn thua khá lãng xẹt này chính là lời cảnh tỉnh cho sự chủ quan nơi hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam.

Việc để U22 Lào gỡ hòa buộc U22 Việt Nam lại phải dâng cao đội hình. Trong khi đó, các cầu thủ Lào vẫn sẵn sàng “dựng xe buýt” trước khung thành. Các học trò của HLV Kim Sang-sik một lần nữa tạo ra cơ hội rất ngon ăn ở cuối hiệp 1 song Thanh Nhàn lại có pha bỏ lỡ khá vô duyên.

Công bằng mà nói, Lào đã có một hiệp đấu rất tốt. Họ chơi biết người biết ta, tuân thủ đấu pháp phòng ngự một cách chủ động, và điều quan trọng nhất là sự cải thiện về mặt thể lực dưới thời HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun. Trong khi đó, U22 Việt Nam vẫn bộc lộ sự khiêm tốn trong hiệu suất tấn công, cũng như sai lầm ở khâu phòng ngự.

Thế trận mà hai đội tạo ra không có nhiều thay đổi sau giờ nghỉ. U22 Việt Nam tiếp tục áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng song vẫn gặp không ít khó khăn trước nỗ lực phòng ngự của U22 Lào. HLV Kim Sang-sik cũng tỏ ra khá sốt ruột bên ngoài đường biên.

Đúng thời điểm gặp khó ở khả năng phối hợp, bước ngoặt lại xảy đến và “nhân vật chính” Đình Bắc lại tỏa sáng với một pha xử lý hoàn hảo. Phút 60, Đình Bắc nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, sau đó anh đi bóng lắt léo rồi tung ra cú sút chìm bằng chân trái rất hiểm hóc không cho thủ môn Lào cơ hội cản phá.

Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Quốc Việt đã ở tư thế việt vị khi cản tầm nhìn của thủ môn Lào. Tuy nhiên sau khi trao đổi với các trợ lý, trọng tài chính đã “bẻ còi” để công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. Quyết định này gây tranh cãi và ban huấn luyện U22 Lào đã phản ứng khá gay gắt với các vị vua áo đen.

Đình Bắc lập cú đúp cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng thứ hai của Đình Bắc giúp U22 Việt Nam dễ đá hơn ở phần còn lại của trận đấu. Các cầu thủ áo trắng vẫn kiểm soát thế trận. HLV Kim Sang-sik cũng rút dần Thanh Nhàn hay Khuất Văn Khang khỏi sân.

U22 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận và tạo thêm cơ hội, song đáng tiếc là không ghi thêm bàn thắng. Nếu chính xác hơn, Đình Bắc đã có thể lập hat-trick thậm chí là một cú poker.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng trải qua một số tình huống sơ hở. Phút 78, U22 Lào thực hiện được một tình huống phản công rất lợi hại. Khampane thoát xuống nhưng may mắn cho U22 Việt Nam khi cú sút của cầu thủ này lại quá nhẹ, dễ dàng bị Trung Kiên hóa giải.

Với việc không đội nào nghi thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho U22 Việt Nam. Về cơ bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm song về lối chơi, đây là một trận đấu không mấy ấn tượng của “Những chiến binh sao Vàng”.

Nếu không cải thiện được hiệu suất tấn công và những lỗi phòng ngự, U22 Việt Nam sẽ gặp khó khăn rất lớn ở lượt trận thứ hai gặp Malaysia vào ngày 11/12 tới.

Trong trường hợp U22 Malaysia thắng đậm Lào, họ sẽ vượt qua U22 Việt Nam để đứng đầu bảng nhờ chỉ số phụ. Khi đó, cuộc chạm trán “Hổ Mã Lai” sẽ càng thêm khó với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục HCV SEA Games 33.

Tỷ số chung cuộc: U22 Việt Nam 2-1 Lào

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam:

Đội hình của U22 Lào:

Lokphathip, Thongkhamsavat, Sangvilay, Keohanam, Somsanid Phetdavanh, Chanthavixay, Choummaly Somwang, Phimmasen Phetvixay, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Chanthaleuxay Vongsakda

