BTC SEA Games 33 viết tâm thư xin lỗi, có động thái mạnh mẽ sau loạt sai sót đáng trách

Vào tối nay (4/12), trang facebook chính thức của SEA Games 33 đã chia sẻ tâm thư, gửi lời xin lỗi về những sai sót vừa xảy ra và hứa cải thiện tình hình. Nội dung bức thư viết:

“Lời từ trái tim,

Nhiệm vụ chính của trang “SEA GAMES Thái Lan 2025” là sản xuất hình ảnh, đăng tải thông tin, viết nội dung tin tức chính thức từ ban tổ chức, hỗ trợ và quảng bá SEA Games 33, nhận tài liệu quan hệ công chúng từ nhiều cơ quan khác nhau để giúp truyền tải thông tin đến công chúng.

Tuy nhiên, đôi khi nội dung, hình ảnh hoặc bài viết nhận được có thể không chính xác hoặc không đầy đủ. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của trang. Dù vậy, trang vẫn cam kết xác minh thông tin chính thức về cuộc thi để đảm bảo tính chính xác cao nhất và liên tục hỗ trợ việc truyền tải thông tin về SEA Games.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất kỳ sai sót nào trong thông tin hoặc tài liệu quan hệ công chúng mà chúng tôi đã đăng tải. Chúng tôi xin cảm ơn mọi phản hồi và góp ý của quý vị, và sẽ dựa vào tất cả những phản hồi này để cải thiện việc truyền đạt thông tin”.

Bài đăng trên trang chủ SEA Games nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn.

Có thể thấy, ban tổ chức SEA Games 33 nhấn mạnh việc sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý để sửa sai. Ở phần bình luận của bài đăng này, một số dân mạng Thái Lan bày tỏ họ thậm chí sẵn sàng làm tình nguyện viên, không nhận thù lao để hỗ trợ khâu đồ họa.

Trước đó, dân mạng Thái Lan đã liên tiếp có những phản ứng bày tỏ sự không hài lòng trên trang chủ SEA Games 33. Ồn ào nhất là vụ việc nhầm Quốc kỳ Thái Lan thành Quốc kỳ Việt Nam, nhầm Quốc kỳ Indonesia thành Quốc kỳ Lào khi công bố lịch thi đấu môn bóng đá nữ.

Hay sau đó, việc trang này đăng tải 1 poster về cuộc chạy thực tế ảo đồng hành cùng SEA Games 33 cũng bị chỉ trích dữ dội. Nguyên nhân là bởi poster được cho là thiết kế bằng AI với nhiều lỗi sai về đồ họa, dấu câu, phông chữ… Sau khi nhận về hàng loạt phản hồi chỉ trích, ban tổ chức đã phải gỡ bỏ poster này.

