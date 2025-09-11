Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc với đơn hàng xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay

C909 – trước đây có tên ARJ21 – là dòng phản lực thương mại đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất hàng loạt, đưa vào khai thác từ năm 2016. Máy bay có sức chứa tối đa 90 hành khách.

Comac kỳ vọng C909 sẽ trở thành bước đệm để mở rộng thị phần quốc tế, trong khi mẫu thân hẹp C919 hiện mới chỉ phục vụ các hãng hàng không nội địa Trung Quốc.

Ngoài Campuchia, C909 đã được khai thác tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Gần đây, Lao Airlines tiếp nhận chiếc C909 thứ hai và đưa vào vận hành tuyến bay quốc tế đến Bangkok. Comac cũng đang đề xuất nắm cổ phần chi phối tại hãng hàng không quốc gia Lào, vốn đang gặp khó khăn tài chính.

Tại Trung Quốc, Chengdu Airlines là hãng đầu tiên khai thác C909 từ năm 2016. Indonesia trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên vào năm 2022. Tính đến cuối năm 2024, dòng máy bay này đã thực hiện 194.000 giờ bay với hơn 135.000 lượt cất hạ cánh.

Đến tháng 7/2025, Comac đã bàn giao 166 chiếc C909 cho các hãng hàng không, phục vụ hơn 24 triệu lượt hành khách.

Tham khảo: Reuters﻿