Campuchia bất ngờ ra lệnh mới: Các sòng bạc sẽ phải dừng một hoạt động từ tháng 10

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cảnh báo rằng một khi biện pháp này có hiệu lực, các sòng bạc không tuân thủ sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép và các hành động pháp lý khác.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết, hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên khắp đất nước Campuchia sẽ bị đình chỉ từ tháng 10 để ngăn chặn các vụ lừa đảo công nghệ và dòng tiền bất hợp pháp.

Ông cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ra lệnh đình chỉ việc này.

Màn hình điện thoại di động hiển thị một trang web cá cược trực tuyến. Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sokha đã đưa ra nhận xét này trong một buổi lễ khánh thành con đường bê tông dài 5.000 mét tại làng Prey Mlu, xã Krapum Chhuk, huyện Koh Andet, tỉnh Takeo, Campuchia, vào ngày 5/9.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Campuchia tiến hành xem xét và nhận thấy rằng một số hoạt động đánh bạc trực tuyến được phát trực tiếp từ các sòng bạc có thể gây khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền và ngăn chặn tội phạm liên quan đến công nghệ.

Ông Sokha cho biết việc đình chỉ sẽ bắt đầu từ tháng 10, trong thời gian đó chính phủ Campuchia sẽ xây dựng một hệ thống quản lý rõ ràng và hiệu quả cho loại hình cờ bạc này.

Ông cho biết thêm rằng Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thiết lập và tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động cờ bạc trực tuyến, bao gồm khung pháp lý, các công cụ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nguồn nhân lực có chuyên môn.

Bộ trưởng Sokha khẳng định việc cho phép hoạt động cờ bạc trực tuyến trở lại sẽ chỉ được xem xét sau khi tất cả các hệ thống quản lý và biện pháp bảo vệ cần thiết đã được triển khai và củng cố đầy đủ.

Ông cảnh báo rằng một khi biện pháp này có hiệu lực, các sòng bạc không tuân thủ chính sách đình chỉ sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép hoạt động và các hành động pháp lý khác.

Theo báo cáo của Ủy ban lâm thời chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, từ tháng 7/2025 đến ngày 31/8/2026, chính quyền tại tất cả 25 đơn vị hành chính địa phương của Campuchia đã đóng cửa 663 cơ sở.

Trong số đó, 86 cơ sở là các trung tâm lừa đảo quy mô lớn đã bị đóng cửa và đặt dưới sự kiểm soát, mở đường cho việc tịch thu theo quy định của pháp luật Campuchia.

Trong chiến dịch kéo dài 14 tháng, các nhà chức trách nước này đã đóng băng hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng, cùng với các tài sản khác hiện đang thuộc diện bị đóng băng và định giá thêm.

Trong chiến dịch trấn áp này, các đối tượng cầm đầu và thành viên của các mạng lưới tội phạm nước ngoài đã bị bắt giữ. Tổng cộng có 446 vụ án đang được đưa ra xét xử, liên quan đến 3.927 bị cáo đến từ 29 quốc tịch.

Các biện pháp pháp lý cũng đã được áp dụng đối với các quan chức Campuchia dính líu đến 4 vụ án với tổng cộng 15 nghi phạm, bao gồm các phó công tố viên, một phó tổng cục trưởng Cục Di trú, một phó cảnh sát trưởng thủ đô Phnom Penh, một cựu tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao cùng các sĩ quan cảnh sát và quân đội khác.

Đồng thời, hơn 22.000 người nước ngoài từ 38 quốc gia đã được hồi hương theo đúng thủ tục pháp lý, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà chức trách Campuchia với các đại sứ quán liên quan. Ủy ban lâm thời chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia cho biết những người này đã được chính quyền Campuchia giải cứu và hỗ trợ sau khi bị các đối tượng cầm đầu người nước ngoài bóc lột sức lao động bất hợp pháp, tra tấn và hành hạ.

Ủy ban cũng cho biết thêm rằng chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế pháp lý, nâng cao kiểm soát an ninh mạng và mở rộng hợp tác quốc tế để triệt phá các mạng lưới tội phạm và ngăn chặn sự tái diễn của các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ.

Ngoài ra, cơ quan này cũng kêu gọi người dân và các đối tác cung cấp thông tin về những địa điểm hoặc hoạt động nghi vấn liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giúp cơ quan chức năng kịp thời can thiệp và loại bỏ các loại tội phạm này một cách hiệu quả.



