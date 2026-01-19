Campuchia bắt giữ 75 người nước ngoài trong chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến

Các nghi phạm nước ngoài bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ hôm 16/1/2026 (Ảnh: Khmer Times)

Theo thông báo của nhà chức trách, vụ bắt giữ được triển khai ngày 16/1 trong khuôn khổ chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm trấn áp tội phạm công nghệ cao, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chỉ huy thống nhất thủ đô Phnom Penh và là một phần trong nỗ lực mạnh tay của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhằm xóa bỏ các đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ, vốn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.

Trong đợt kiểm tra hành chính tại hai địa điểm trên địa bàn thủ đô, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ nhiều nghi phạm nước ngoài. Cụ thể, tại khách sạn Seventh Heaven ở quận 7 Makara, cảnh sát bắt giữ 39 người, gồm 26 công dân Pakistan, 11 công dân Ấn Độ và 2 công dân Bangladesh. Tại nhà nghỉ C8 ở quận Sen Sok, thêm 36 người bị tạm giữ, trong đó có 25 công dân Ấn Độ (bao gồm 4 phụ nữ) và 11 công dân Bangladesh.

Nhà chức trách cho biết hoạt động này được tiến hành theo Sắc lệnh số 03 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, quy định về bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu dân cư và địa điểm tập trung đông người, đồng thời phục vụ mục tiêu phòng, chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Cũng theo cơ quan chức năng, chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 11/1 - 16/1, các lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành nhiều chiến dịch tương tự tại bốn địa điểm trên cả nước, gồm hai địa điểm ở Phnom Penh và hai địa điểm tại tỉnh Battambang. Kết quả, tổng cộng 123 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 9 phụ nữ. Các đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, gồm Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan.

Số liệu do Ban Thư ký Ủy ban Phòng, chống Tội phạm Công nghệ Campuchia (CCTC) công bố cho thấy, từ ngày 1/1 - 16/1/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích 14 địa điểm tại Phnom Penh, Battambang và Siem Reap, tạm giữ 162 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nepal. Trong số này, 3 công dân Nepal hiện đã bị tòa án tỉnh Siem Reap ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.

Nhà chức trách Campuchia nhấn mạnh, chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Các đối tượng cầm đầu cũng như những cá nhân liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có ngoại lệ, nhằm bảo đảm an ninh xã hội và khôi phục uy tín của Campuchia trên trường quốc tế.