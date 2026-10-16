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Campuchia: 77 sĩ quan cảnh sát bị bắt

Duy Nguyễn
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Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Ren Ratana cho biết Campuchia đã bắt giữ và sa thải 77 sĩ quan cảnh sát vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 15/10 đưa tin, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Ren Ratana cho biết nước này đã bắt giữ và sa thải 77 sĩ quan cảnh sát vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Campuchia: 77 sĩ quan cảnh sát bị bắt vì tội lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Campuchia đã bắt giữ và sa thải 77 sĩ quan cảnh sát vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Khmer Times

Theo ông Ratana, Chính phủ Campuchia đã mạnh tay trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến, bắt những kẻ cầm đầu và giam giữ chúng tại Campuchia hoặc trục xuất về nước. Nhiều đường dây lừa đảo lớn đã bị triệt phá, trong khi hơn 400.000 người nước ngoài liên quan đã bị trục xuất hoặc tự nguyện rời khỏi Campuchia. Có cả công chức và nhân viên an ninh Campuchia bị bắt giữ và xét xử.

Các đoàn đại biểu quốc tế, bao gồm các nhà lãnh đạo và đại diện từ các tổ chức như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), đã tham dự một hội nghị quốc tế tại Phnom Penh vào tháng 9 và ký Tuyên bố Phnom Penh, ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của Campuchia trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo.

Ông Ratana khẳng định rằng, mặc dù các hành vi phạm tội quy mô nhỏ và những nỗ lực khôi phục các hoạt động lừa đảo quy mô lớn vẫn tiếp diễn tại Campuchia, chính quyền nước này cam kết sẽ triệt phá những mạng lưới này ngay lập tức khi nhận được thông tin.

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Tags

Campuchia

pháp luật

lừa đảo

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