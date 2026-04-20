HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Camera vụ trưởng thôn bị đâm tử vong khi hoà giải mâu thuẫn: Đối tượng lao vào nhà lấy dao

Hương Trà (T/H) |

Trong quá trình làm việc, đối tượng bị cáo buộc không chấp hành, chống đối khiến hai bên xảy ra xô xát.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, Ninh Bình) xảy ra cãi vã với chị Lê Thị T. (SN 1987, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà).

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bình cầm chiếc búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng. Sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

VnExpress thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Khoảng 30 phút sau khi chị T. trình báo, ông Lê Đình Thành (58 tuổi, Trưởng thôn Cự Xá) cùng ông Nguyễn Trọng Hưng (44 tuổi, Tổ phó an ninh trật tự cơ sở) đến nhà Bình vận động, yêu cầu ra nhà văn hóa thôn làm việc, giải quyết khúc mắc.

Bình bị cáo buộc không chấp hành, chống đối khiến hai bên xảy ra xô xát. Theo cảnh sát, người này sau đó chạy vào nhà, lấy dao quắm dài khoảng 50 cm, chém một nhát trúng mạn sườn ông Thành. Chưa dừng lại, khi đã bị tước dao, Bình tiếp tục với tay lấy 1 con dao (dạng dao bầu) đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông Thành; 2 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải ông Hưng. Hậu quả, ông Lê Đình Thành tử vong do mất máu cấp, ông Nguyễn Trọng Hưng bị thương, đã qua cơn nguy kịch.

Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng. Người Lao Động tin thông, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình về hành vi "Giết người".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại