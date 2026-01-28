Camera vụ ô tô lùi tông 1 phụ nữ tử vong trên phố Hà Nội: Khoảnh khắc 10 giây đau lòng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) trưa 28/1 khiến 1phụ nữ tử vong và 1 phụ nữ bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Theo báo VOV.VN, hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 người phụ nữ đang dừng xe máy sau chiếc ô tô. Bất ngờ, chiếc xe lùi với tốc độ nhanh đã tông vào 2 phụ nữ.

Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô lùi trúng 2 phụ nữ.

Sự việc khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe được người dân có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho hay, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày. Chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do một nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển đang đỗ trước cửa nhà số 37 Khâm Thiên thì bất ngờ đi lùi rồi va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Thông tin, hình ảnh vụ tai nạn khiến nhiều người xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.