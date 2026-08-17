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Camera vô tình bắt gặp cảnh tượng lạ giữa đại dương: Một sự thật mới về cá heo

Chi Chi
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Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Sunshine Coast đã ghi lại các thước phim quý giá này tại Hervey Bay.

Cá heo ngoài khơi bờ biển Queensland, nước Úc, vừa được các nhà nghiên cứu ghi lại hình ảnh sử dụng một kỹ thuật săn mồi vô cùng độc đáo có tên là sử dụng vỏ ốc biển để bắt mồi. Đây là lần đầu tiên hành vi hiếm gặp này được ghi nhận trực quan và chính thức tại vùng biển phía đông nước Úc, sau nhiều năm trước đây chỉ mới được phát hiện duy nhất tại khu vực Shark Bay thuộc Tây Úc.

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Sunshine Coast đã ghi lại các thước phim quý giá này tại Hervey Bay. Quá trình săn mồi diễn ra khi cá heo thông minh đuổi theo những con cá nhỏ vào bên trong các vỏ ốc biển lớn và trống rỗng nằm dưới đáy biển. Sau khi con mồi đã chui vào trong, con cá heo sẽ khéo léo thọc phần mõm của mình vào miệng vỏ, nhanh chóng nhấc bổng chiếc vỏ ốc lên khỏi mặt nước rồi ngửa đầu nuốt trọn con mồi đang bị mắc kẹt bên trong.

Cá heo dùng "chiến thuật" thông minh để săn mồi

Theo các chuyên gia sinh thái học hành vi, không phải cá heo nào cũng biết hoặc đủ khả năng thực hiện kỹ thuật này. Đây là một hành vi đòi hỏi sự khéo léo cao độ, kinh nghiệm dày dặn trong việc tìm kiếm vị trí có nhiều vỏ ốc trống, cũng như kỹ năng xử lý và điều khiển vỏ ốc sao cho thành công lừa được con cá ra ngoài.

Đáng chú ý nhất, các đoạn phim mới tại Hervey Bay còn ghi lại cảnh một con cá heo cái trưởng thành và con của nó thực hiện hành vi này ngay cạnh nhau. Cụ thể, các nhà nghiên cứu quan sát thấy cá mẹ sử dụng vỏ ốc trước, nhặt vỏ lên, làm ráo nước và khi con cá bên trong trốn thoát thì cá mẹ liền lao theo đuổi bắt. Chỉ vài phút sau khi cá mẹ thả chiếc vỏ xuống, cá con đã nhanh chóng nhặt chiếc vỏ ốc đó lên và bắt chước làm lại động tác tương tự. Phát hiện này cung cấp bằng chứng trực quan đầu tiên cho thấy cá mẹ có thể đang trực tiếp truyền dạy kỹ năng săn mồi phức tạp này cho con non của mình.

Camera vô tình bắt gặp cảnh tượng lạ giữa đại dương - Ảnh 1.

Trước đây, giới khoa học từng phát hiện ra rằng loài cá heo mũi chai tại Shark Bay có khả năng học tập kỹ thuật sử dụng vỏ ốc từ các thành viên khác trong bầy theo phương thức lan truyền ngang từ đồng loại sang đồng loại. Sự xuất hiện của đoạn phim mới tại bờ biển phía đông nước Úc cho thấy loài động vật có vú cực kỳ thông minh này có khả năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng sinh tồn qua nhiều con đường khác nhau, từ quan hệ bạn bè trong bầy đàn cho đến quan hệ huyết thống giữa mẹ và con.

Các nhà khoa học hiện rất kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều nghiên cứu chiều sâu đối với cả hai quần thể cá heo tại Hervey Bay và Shark Bay. Việc này sẽ giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về các chi tiết cụ thể của hành vi sử dụng vỏ ốc, cũng như cách thức mà các tập tính thông minh được truyền đạt và duy trì giữa các thế hệ cá heo trong môi trường tự nhiên. Sự ghi nhận này cũng mở ra hy vọng rằng với sự quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng và giới chuyên môn, hành vi kỳ thú này có thể sẽ tiếp tục được phát hiện thêm ở nhiều vùng biển khác trên thế giới trong tương lai.

Nguồn: Science Alert

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