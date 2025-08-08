Camera giấu kín ghi lại cảnh hãi hùng tại 1 quán cafe mèo: Cảnh sát vào cuộc

Chơi đùa với mèo nói riêng và thú cưng nói chung là một cách giải tỏa căng thẳng của nhiều người. Một số người yêu động còn tìm đến các quán cà phê mèo, cà phê thú cưng dễ thương để chơi với chúng. Cũng chính vì vậy mà mới đây, sự việc một người phụ nữ ngược đãi làm chết 4 chú mèo khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/8 vừa qua tại quán cà phê mèo tên Bảo Doanh ở Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc). Một khách hàng nữ đặt phòng riêng ở quán, lợi dụng việc không có người giám sát để dồn dập tát, ném những chú mèo con khiến chúng kêu gào, bỏ chạy hoảng loạn.

Theo camera của cửa hàng, hành động của người phụ nữ bị phơi bày. Cô ta túm lấy chú mèo, một tay ghì mèo xuống bàn còn một tay đánh mạnh vào lưng mèo. Hành động lặp lại hàng chục lần như muốn trút hết cơn giận lên chú mèo con.

Người phụ nữ đánh tới tấp bất chấp tiếng kêu gào của những chú mèo

Sự việc kéo dài khoảng 1 tiếng và ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên của quán đã ngăn cản người phụ nữ và kéo ra ngoài gọi cảnh sát đến xử lý.

Trả lời với lực lượng chức năng, người phụ nữ giải thích lý do rằng mình tự vệ vì bị mèo cào. Tuy nhiên khi kiểm tra camera trong phòng, cô ta bị chủ động ngược đãi những chú mèo trước thì lại nói rằng: “Hôm nay tôi có tâm trạng không tốt nên mới dẫn đến việc đánh mèo”.

Nhân viên kéo người phụ nữ kéo ra ngoài và gọi lực lượng chức năng đến

Hậu quả cho hành động của người phụ nữ là 4 con mèo bị chết và ít nhất 2 con khác bị thương, đang được điều trị. Han - một nhân viên quán cà phê cho biết mỗi chú mèo tại đây có giá hơn 4.000 NDT (khoảng 14,6 triệu đồng), chi phí điều trị cho các chú mèo bị thương hơn 10.000 NDT (36,5 triệu đồng) và một số chú mèo bị hoảng loạn, sợ hãi.

Sau khi sự việc được đăng tải lên truyền thông và các nền tảng MXH, cư dân mạng phát hiện ra đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ làm việc này. Cô ta từng đến nhiều quán cà phê mèo khác để hành hạ chúng.

Riêng quán cà phê mèo Bảo Doanh, người phụ nữ từng đến một lần trước đây nhưng có nhân viên theo sát nên mới không dám hành động. Lần này, cô ta thuê phòng riêng để ngược đãi những chú mèo. Hiện tại chưa có kết quả làm việc của cơ quan chức năng với các bên.

Sự việc hiện đang khiến cư dân mạng bất bình, cho rằng hành động này là quá đáng và cần lên án. Bởi những động vật nhỏ như mèo con không có khả năng kháng cự nên mới trở thành đối tượng bị tấn công như vậy. Hơn nữa người phụ nữ đã làm việc này nhiều lần, không phải lần đầu tiên nên càng cần bị xử lý thích đáng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Tôi luôn cảm thấy những kẻ ngược đãi động vật vừa độc ác lại hèn nhát. Họ ác nhưng chỉ dám ra tay với những con vật nhỏ không biết nói, không có khả năng chống đỡ.

- Tâm trạng tồi tệ không phải là cái cớ để làm hại bất kỳ ai hay hành hạ bất kỳ con vật nào.

- Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Thật kinh khủng!

- Nếu không yêu thương động vật thì cũng đừng làm hại chúng! Nhìn video cô ta làm rất thành thục, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên. Theo luật, mèo trong quán cà phê mèo được coi là tài sản kinh doanh và chỉ cần có hóa đơn viện phí, cô ta vẫn phải bồi thường.

- Theo tôi, dù tâm trạng có tệ đến đâu, bạn cũng không nên trút giận lên những con vật vô tội. Điều này là sai trái, thể hiện tính cách và lương tâm không tốt.

- Mặc dù không nuôi mèo nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi hành vi ngược đãi chúng.

- Cần có hình phạt nghiêm khắc! Tâm trạng tồi tệ không phải là cái cớ để trốn tránh hậu quả.

(Nguồn: Sohu, Baidu)