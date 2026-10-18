Thuê homestay đổi gió xả stress, nữ du khách sốc nặng, bị ghi hình nhạy cảm riêng tư.

Một chuyến du lịch tưởng chừng thư thái bất ngờ biến thành "cơn ác mộng" khi nữ du khách phát hiện chiếc camera giám sát tại phòng khách đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nhạy cảm của cô sau khi bước ra từ phòng tắm. Sự việc dấy lên làn sóng phẫn nộ về cách xử lý của chủ nhà, đồng thời mở ra cuộc tranh cãi về khái niệm "không gian riêng tư" khi thuê homestay nguyên căn.

Ác mộng của nữ du khách, bị camera quay trọn bộ cảnh khỏa thân

Trong kỳ nghỉ lễ gần nhất, cô Quách (đến từ An Huy, Trung Quốc) cùng nhóm bạn đồng hành đã đặt thuê một căn homestay rộng rãi gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách với mức giá 282 Nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng). Những tưởng chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng ngay sau khi nhận phòng, cả nhóm đã bàng hoàng phát hiện một chiếc camera giám sát đang hoạt động ngay trong không gian phòng khách.

Quá lo lắng về nguy cơ bị xâm phạm hình ảnh cá nhân, cô Quách lập tức tiến hành kiểm tra thẻ nhớ SD gắn trên thiết bị. Kết quả nhận về khiến cô không khỏi sốc nặng: Đoạn video trong thẻ nhớ đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc cô vừa bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn để đi ra phòng khách lấy quần áo. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư cá nhân, nữ du khách đã nhanh chóng báo cảnh sát để làm rõ sự việc.

Lời giải thích "lắp camera để bảo vệ tài sản"

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tiết – chủ sở hữu căn homestay xác nhận có lắp đặt camera giám sát hướng về phía bếp và lối ra vào, dữ liệu được lưu trữ trực tiếp vào thẻ nhớ SD. Người này khẳng định thiết bị không kết nối Internet hay đồng bộ với điện thoại cá nhân, đồng thời cho biết "không rõ" liệu hình ảnh nhạy cảm của cô Quách có bị ghi lại hay không.

Ông Tiết giải thích thêm rằng căn homestay mới đưa vào vận hành từ ngày 1/10 và ông giao toàn bộ khâu quản lý đơn hàng, tiếp đón cho bên thứ ba, còn bản thân chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Tuy nhiên, việc hệ thống giám sát hoạt động liên tục trong một căn hộ được cho thuê nguyên căn mà không hề có biển cảnh báo hay thông báo trước cho khách hàng đã khiến dư luận bức xúc.

Tranh cãi: Phòng khách homestay nguyên căn là "không gian công cộng" hay "chốn riêng tư"?

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi đại diện đồn cảnh sát địa phương cho biết họ chưa xem xét khởi tố vụ án vì chiếc camera được lắp ở phòng khách ơi được phía chức năng tạm xếp vào "khu vực công cộng" theo quy định quản lý mô hình phòng trọ trực tuyến tại địa bàn.

Tuy nhiên, nhận định này lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới luật sư. Luật sư cho rằng nếu khách hàng đã vung tiền thuê toàn bộ nguyên căn hộ, thì toàn bộ không gian bên trong (bao gồm cả phòng khách) đều thuộc quyền sử dụng riêng tư hợp pháp của khách trong thời gian lưu trú.

Góc khuất "Camera giấu kín"

Đây không phải là lần đầu tiên du khách rơi vào "bẫy" quay lén tại các cơ sở lưu trú. Trước đó không lâu, một sự việc tương tự xảy ra tại Thành Đô (Tứ Xuyên) cũng khiến cộng đồng mạng được một phen "thót tim".

Hai nữ du khách chi hơn 90 Nhân dân tệ (khoảng 350.000 VNĐ) để thuê một phòng nghỉ bình dân. Bằng sự cảnh giác cao độ, khi quan sát kỹ căn phòng, họ phát hiện điểm bất thường: Một lỗ nhỏ kỳ lạ nằm ngay trên đoạn ống dẫn của chiếc điều hòa treo tường. Sau khi gọi điện trình báo cảnh sát, lực lượng chức năng đã tháo dỡ đường ống và phát hiện một chiếc camera lỗ kim siêu nhỏ được cất giấu vô cùng tinh vi bên trong.

Quá trình truy xét xuyên đêm đã nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm là Đổng (23 tuổi) và Lưu (26 tuổi). Cả hai khai nhận đã lợi dụng lúc thuê phòng trước đó để tự tay lắp đặt thiết bị quay lén tự chế nhằm thu thập hình ảnh nhạy cảm của các khách thuê sau. Rất may mắn, toàn bộ thiết bị và dữ liệu đã bị niêm phong kịp thời trước khi bị phát tán ra bên ngoài.

Bí kíp "tự vệ" cho game thủ và du khách: Tránh biến mình thành nạn nhân của camera giấu kín

Trước làn sóng camera giấu kín biến tướng ngày càng phức tạp tại các điểm du lịch, homestay hay khách sạn, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi bước vào bất kỳ không gian lưu trú lạ nào là điều cực kỳ cấp thiết. Hãy quan sát kỹ các vị trí nhạy cảm; Sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị quét chuyên dụng; Giữ nguyên hiện trường và báo cơ quan chức năng...

Sự cố của cô Quách hay hai nữ du khách tại Thành Đô chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi đi du lịch hay công tác xa nhà. Cẩn trọng không bao giờ là thừa để bảo vệ an toàn cho chính bản thân trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực!

Theo 163.com