Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Camera ghi lại cảnh Thiếu tá Trần Văn Tùng quay lại can ngăn, rồi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu, sau đó cả hai bị nước cuốn mất tích.

Khoảnh khắc thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu nam thanh niên rồi mất tích

Đến 19h20 ngày 12/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) và anh Đ.V.L. sau khi cả hai mất tích dưới sông Trà Lý, khu vực cầu Bo (phường Thái Bình, Hưng Yên).

Lãnh đạo phường Thái Bình cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân.

Thấy 2 mẹ con bà N. đang giằng co trên cầu, Thiếu tá Trần Văn Tùng ngoái lại theo dõi rồi quay lại khuyên can, giúp đỡ.

Chiều 12/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại khoảnh khắc trước khi Thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống sôn g Trà Lý cứu nam thanh niên rồi mất tích.

Theo hình ảnh từ camera, khi ô tô đi đến giữa cầu Bo, một xe máy được dựng trên cầu. Gần đó, người phụ nữ đang cố gắng kéo, giữ nam thanh niên có ý định nhảy xuống sông.

Lúc này, Thiếu tá Tùng đi xe máy qua cầu, ngoái lại quan sát. Nhận thấy có chuyện bất thường, anh quay xe, tiến đến chỗ hai mẹ con đang giằng co để khuyên can, giúp đỡ.

Theo người chứng kiến, trước đó, anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng) được mẹ chở đi khám bệnh về. Khi đến giữa cầu Bo, anh L. có ý định nhảy xuống sông nên hai mẹ con xảy ra giằng co. Bà N. (mẹ anh L.) cũng cho biết con trai có ý định tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (ở phường Trần Hưng Đạo) nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định. Anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Thiếu tá Trần Văn Tùng nhảy xuống dòng nước xiết cứu người, sau đó cả 2 mất tích.

Đến khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Không do dự trước nguy hiểm, Thiếu tá Tùng lập tức nhảy xuống cứu nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước.

Anh Nguyễn Thanh Bình (phường Tiền Phong, Hưng Yên), người chứng kiến sự việc, cho biết khi chạy ra phía cầu, anh nhìn thấy Thiếu tá Tùng đang bơi giữa dòng nước, cách nam thanh niên khoảng 20m.

Tuy nhiên, khu vực hai người nhảy xuống có dòng nước xoáy, chảy rất mạnh. Sau đó, cả hai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Lc lượng chức năng cùng người dân địa phương tích cực tìm kiếm nhưng đến 19h20 cùng ngày vẫn chưa thấy tung tích 2 nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thân nhân Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng đông đảo người dân có mặt tại khu vực bờ sông Trà Lý, nơi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Mẹ Thiếu tá Trần Văn Tùng gào khóc khi hay tin con trai gặp nạn. Người phụ nữ được người thân và đồng đội của Thiếu tá Tùng động viên, chia sẻ nhưng vẫn không khỏi đau xót khi chưa tìm thấy con trai.

Công tác tìm kiếm vẫn được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, song chưa có thông tin về tung tích của Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L.