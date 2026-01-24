Camera AI 'phạt nguội' 269 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác ở Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, sau 1 tuần triển khai hình thức “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội, bức tranh đô thị của thành phố đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt trên một số tuyến phố.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực cạnh số nhà 770 đường Quang Trung, ngã 3 Ba La, phường Phú La.

Trong 1 tuần qua, Công an Hà Nội phát hiện và bàn giao công an cấp xã xác minh, xử lý gần 848 trường hợp đủ căn cứ vi phạm, trong đó 269 trường hợp được phát hiện qua phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ (camera AI) và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Toàn bộ các hình ảnh vi phạt đủ căn cứ “phạt nguội” đã được Công an thành phố chuyển đến công an các xã, phường để xử lý.

Công an Hà Nội đánh giá việc tăng cường “phạt nguội” thông qua ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước cửa số 98 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng.

Công an Hà Nội đã tổ chức hoạt động thí điểm 2 Trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, Trung tâm camera tại công an cấp xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn công an cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ việc kết nối, chia sẻ camera có sẵn trên địa bàn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền duy trì, vận hành hệ thống giám sát tại các khu vực công cộng trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả tối đa công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn không có “điểm dừng”, không còn “điểm nghẽn”.