Từ đầu tháng 11 đến nay, thông qua hệ thống camera AI, hơn 2.500 trường hợp vi phạm tốc độ đã bị phát hiện.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/11 đến 25/11, hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố đã phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong đó, 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h; 1.222 trường hợp từ 10km/h đến 20km/h; 104 trường hợp trên 20km/h đến 35km/h và 1 trường hợp trên 35km/h.

Ôtô chạy quá tốc độ trên cầu Vĩnh Tuy được camera AI ghi nhận. (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội)



Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm sẽ được cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt nguội cho chủ xe. Tùy theo mức độ vi phạm, mức xử phạt sẽ từ 800.000-14 triệu đồng. Ngoài ra, người lái xe có thể bị trừ đến 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 trường hợp điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ khiến người điều khiển phương tiện giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống, đồng thời làm tăng quãng đường phanh và mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý biển báo, giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp. Mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, không vì vội vàng mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.