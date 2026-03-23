Tối 23/3, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động (từ 13/12/2025), Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh Hà Nội phát huy hiệu quả rõ nét, nhất là trong xử lý vi phạm, điều hành giao thông, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong công tác xử lý vi phạm, hệ thống camera AI phát hiện 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông , chủ yếu là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. 100% trường hợp được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1, Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi. Sau hơn 2 tháng triển khai, đã có 7.810 trường hợp vi phạm được tích hợp lên hệ thống, người dân đã thao tác xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Vi phạm giao thông được phát hiện qua camera AI.

Việc này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho lực lượng thực thi công vụ và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Trong điều hành giao thông, Trung tâm đã vận hành đồng bộ 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu tại 195 nút giao trọng điểm, cho phép điều hành theo thời gian thực.

Sau hơn 3 tháng, 188 nút giao đã được điều chỉnh, 22 tuyến “làn sóng xanh” được thiết lập và duy trì hiệu quả trên các trục chính như Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Đại La, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi…

Bên cạnh đó, 446 lượt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu đã được thực hiện, cùng 575 sự cố kỹ thuật được khắc phục, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục.

Lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%. Tại nhiều điểm có mật độ lớn như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh, mức cải thiện vẫn duy trì ổn định từ 6-11%.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống camera AI được sử dụng để xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn như dừng, đỗ sai quy định; vượt đèn tín hiệu; dừng xe quá vạch; không đội mũ bảo hiểm…, qua đó từng bước xóa các “điểm nghẽn” giao thông.

Bên cạnh đó, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng, đỗ phương tiện trái quy định cũng được hệ thống ghi nhận, phục vụ công tác xử lý.