HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cấm xuất cảnh đối tượng Nguyễn Khánh Luân

TRỌNG TÍN |

Nguyễn Khánh Luân bị cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra việc trộm cắp tài sản ở tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 7-12, Công an xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Khánh Luân (SN 1995; ngụ ấp Thạnh Bình, xã Vĩnh Bình) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Cấm xuất cảnh Nguyễn Khánh Luân vì hành vi trộm cắp tài sản tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Nguyễn Khánh Luân và tang vật bị thu giữ

Cấm xuất cảnh Nguyễn Khánh Luân vì hành vi trộm cắp tài sản tại Đồng Tháp - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Khánh Luân tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 4-12, Công an xã Vĩnh Bình tiếp nhận tin báo của bà Lê Thị M. (SN 1975; ngụ Ấp 5, xã Vĩnh Bình) về việc bị trộm 38 thùng gạch men tại kho hàng của bà.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Bình tiến hành xác minh, truy xét và xác định đối tượng trộm tài sản là Luân nên tiến hành mời đối tượng làm việc.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận vào ngày 2-12, Luân thuê ôtô rồi điều khiển đến kho hàng của bà M. để trộm 38 thùng gạch men, sau đó mang gửi nhà người quen.

Luân còn khai nhận từ tháng 9-2025 đến nay đã nhiều lần trộm tài sản tại kho hàng này với 93 thùng gạch men.

Công an xã Vĩnh Bình thu hồi 93 thùng gạch men và tiếp tục điều tra, xử lý Luân theo quy định của pháp luật.

Bắt, khám xét nơi ở của người phụ nữ liên tục thay quần áo, đột nhập vào ký túc xá
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại