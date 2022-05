Thời gian gần đây, một địa điểm cắm trại ngắm bình minh siêu chill được rất nhiều người "săn lùng" và chia sẻ ầm ầm trên các nền tảng chính là hồ Dầu Tiếng tại Bình Dương. Đây là một địa điểm sát bên TP.HCM, sở hữu khung cảnh núi non hữu tình, thảm cỏ xanh rì và một hồ nước nhân tạo lớn nhất khu vực Đông Nam Á.



Trải nghiệm cắm trại ở hồ Dầu Tiếng qua đêm đem đến cảm giác vô cùng thú vị. Nơi không có những ánh đèn sáng choang, cũng chẳng có nệm êm hay sóng wifi lướt mạng xã hội cả đêm, chỉ có sự thư giãn cùng những phút giây cực vui vẻ để kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Nếu bạn muốn tạm xa thành phố nhộn nhịp, hoà mình vào thiên nhiên mà lại còn tiết kiệm chi phí và không muốn mất nhiều thời gian thì cứ đi theo cẩm nang này là được.

DI CHUYỂN ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG: CẢM GIÁC PHƯỢT ĐƯỜNG NGẮN VÔ CÙNG THÚ VỊ

Tùy vào vị trí của bạn cách hồ Dầu Tiếng bao xa mà bạn có thể chọn di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy. Nếu đi xe máy, bạn có thể thoải mái ngắm cảnh 2 bên đường, oanh tạc được nhiều nơi hơn, chạy trên đường có thể í ới nhau như những phượt thủ nhưng lại khó khăn trong việc mang đồ. Còn nếu đi ô tô thì không thể ngắm hết cảnh đẹp, nhưng lại tiết kiệm khá nhiều thời gian và chở được nhiều đồ hơn.

DI CHUYỂN TỪ TP.HCM ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG:

Hồ Dầu tiếng cách trung tâm thành phố khoảng 90km và thường mất khoảng 2,5 - 3 tiếng để đến nơi. Nếu xuất phát từ TP.HCM, bạn đi theo Quốc lộ 13, đến ngã ba Suối Giữa (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì rẽ trái vào đường Nguyễn Chí Thanh. Tiếp tục đi theo hướng đường ĐT744 rẽ vào đường Cách Mạng Tháng Tám nối liền với đường Trần Văn Lắc. Sau cùng là rẽ phải vào đường ĐT702, men theo dọc bờ hồ sẽ tới hồ Dầu Tiếng.

DI CHUYỂN TỪ TÂY NINH ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG:

Vì hồ Dầu Tiếng chỉ cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 20km nên chỉ mất hơn 30 phút là đã đến nơi. Xuất phát từ Tây Ninh, bạn đi theo đường Cách Mạng Tháng Tám, qua tòa thánh Tây Ninh rồi ngã rẽ vào núi Bà Đen. Sau đó sẽ đến được thị trấn Dương Minh Châu, bạn chạy qua thị trấn rồi tiếp tục rẽ phải theo đường ven hồ là đến nơi cắm trại.

Ảnh: Nga Mi, Hoàng Minh Nhật, Phan Lộc

Lưu ý: Lộ trình đến hồ Dầu Tiếng khá phức tạp cho những bạn chưa từng đi cắm trại tại đây. Để tránh bị lạc đường và tiết kiệm được thời gian di chuyển, các bạn có thể nhập tọa độ của bãi Đá Trứng (11.353066;106.340520) vào Google Maps rồi di chuyển theo hướng dẫn đến đúng vị trí bãi cắm trại.

CẮM TRẠI QUA ĐÊM VỪA AN TOÀN VỪA VUI TẸT GA THÌ CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Khác với hình thức cắm trại tiện nghi, không cần phải mang đồ đạc lỉnh kỉnh (glamping), cắm trại bụi thế này bạn phải tự tay chuẩn bị hết mọi thứ từ đồ ăn, thức uống, vật dụng sinh hoạt cho đến lều trại. Vì hồ Dầu Tiếng là khu vực còn khá hoang vu, nên nếu thiếu vật dụng thì sẽ không tốt cho trải nghiệm vui chơi chút nào đâu. Sau đây là gợi ý một số vật dụng cần thiết cho buổi cắm trại.

Lều cắm trại

Bạn có thể tự mang theo hoặc thuê lều ở TP.HCM từ một số cửa hàng uy tín như Hành Trang Phượt, Chung cho thuê,… Hoặc thuê tại các dịch vụ tự phát ở bãi cắm trại. Giá sẽ dao động từ 150k - 300k cho một người, sử dụng 1 ngày 1 đêm và có dịch vụ dựng lều đi kèm.

Tấm trải dã ngoại

Nên mang theo từ 1 - 2 tấm trải để lót khi ngồi ăn uống, trò chuyện cùng nhau hoặc làm đạo cụ check-in. Buổi tối thì dùng để lót ngủ bên trong lều.

Đồ vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể

Nếu muốn tắm tại hồ, bạn nên chuẩn bị nhiều quần áo để thay thế. Ngoài ra, còn một số vật dụng cá nhân khác cần mang theo như bàn chải đánh răng, khăn lau,…

Thuốc men cơ bản

Bạn nên mang theo những loại thuốc thiết yếu như đau bụng, đau đầu,… Ngoài ra, do cắm trại ngoài trời nên bạn cũng cần chuẩn bị cả kem chống nắng để bảo vệ làn da và kem bôi chống côn trùng cắn. Vì vào ban đêm, tại đây sẽ có khá nhiều muỗi.

Thức ăn, nước uống, dụng cụ nấu nướng

Vì nơi đây còn khá hoang sơ nên không có nhiều nơi để mua nước uống hay thức ăn, thế nên hãy mang theo mỗi người từ 3 - 5 lít nước và các loại đồ ăn nhanh như trái cây, snack, bánh mì. Nếu bạn muốn làm tiệc nướng BBQ thì nên chuẩn bị sẵn sàng hết các nguyên liệu từ ở nhà và các dụng cụ nấu nướng như bếp gas, than, bật lửa, gia vị, bát đĩa ăn 1 lần, túi đựng rác, thùng đá giữ nhiệt,…

Các vật dụng khác

Cuối cùng là 1 đôi giày thể thao và 1 đôi dép để đi lại ven hồ. Nhớ là hãy mang ít nhất 1 sạc dự phòng và 1 đèn pin dã ngoại để tiện đi lại vào ban đêm nhé.

Ảnh: @hao.too, Tour 24, @khiem_dc, Hoàng Minh Nhật

NHỮNG TRẢI NGHIỆM SIÊU HAY HO TẠI HỒ DẦU TIẾNG

Không giống với những địa điểm camping khác, hồ Dầu Tiếng có rất nhiều trải nghiệm vui chơi vừa hay vừa thú vị để bạn lựa chọn.

Bơi lội

Đến hồ thì chắc chắn là phải bơi lội rồi. Hồ Dầu Tiếng có diện tích rộng, nguồn nước trong vắt không thua kém gì những bãi biển. Bạn có thể đắm mình dưới làn nước mát hoặc cùng bạn bè tổ chức một số trò chơi dưới nước. Vì là hồ nước ngọt nên không chỉ bơi lội thôi đâu, hến và sò ở đây cũng khá nhiều. Hãy chuẩn bị một chiếc nồi to để làm món canh hến, vừa tắm mát vừa bắt hến rồi lại có bữa trưa dằn bụng nữa thì quá đỉnh rồi.

Ảnh: Quỳnh Như, Chú Lùn

Câu cá

Nếu muốn tham gia hoạt động này, trước khi đến đây cắm trại, bạn cũng nên chuẩn bị một số dụng cụ để câu cá như cần câu, lưỡi câu, mồi, thính,… Bạn sẽ phải thật kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu, nhưng bù lại, sau khi câu được cá, bạn sẽ được thưởng thức món cá nướng trui nóng hổi ngay bên bếp.

Ảnh: Bảo Trân

Chèo SUP

Để tận hưởng cảm giác phiêu lưu trên mặt nước mênh mông, bạn có thể thuê SUP để chèo. Việc chèo thuyền cũng khá dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều kĩ thuật. Trải nghiệm chèo SUP đứng giữa mặt hồ và tự do ngắm nghía cảnh đẹp của thiên nhiên thế này không mấy khi có được.

Ảnh: @vietnam.placez, @hktr___

Nướng BBQ

Đây là trải nghiệm được mong chờ nhất khi cắm trại đêm ở hồ Dầu Tiếng. Buổi tối, bạn có thể cùng cả nhóm đốt lửa trại và nướng những thực phẩm ướp sẵn từ ở nhà hoặc nướng cá, ốc, hến bắt được vào lúc sáng. Không có gì thú vị bằng cảm giác ngồi cùng nhau tại một nơi hoang dã, vừa chuẩn bị bữa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Ảnh: Cắm trại hồ Dầu Tiếng, @iammeo.meo, Minh Ngọc

Hát hò xuyên đêm

Ăn no nê rồi là tới lúc lên nhạc để hát hò, nhảy múa. Nếu nhóm của bạn không ai biết chơi guitar thì hãy chuẩn bị chiếc loa kéo và mic để hát karaoke. Trong không gian mênh mông, ngồi quanh đống lửa và ngân nga cùng nhau chính là cảm giác đặc biệt chỉ khi đi cắm trại bạn mới có được.

Ảnh: Tour 24

Ngắm bình minh

Sau một đêm quẩy hết nấc thì đã đến lúc "F5" lại cơ thể bằng cách dậy sớm ngắm bình minh lên. Trong bầu không khí còn lành lạnh của sáng sớm, bước ra khỏi lều, dang tay thật rộng, hít một hơi sâu để cảm nhận sự khác biệt so với việc thức dậy sớm trong cuộc sống thường ngày. Sau đó ngắm một chút cảnh núi non thì thật sự rất chill đó.

Ảnh: @ocsenn

Check-in với background "xịn xò"

Tất nhiên việc "sống ảo" là không thể nào thiếu được rồi. Background chụp ảnh tại đây phải nói là siêu xịn khi có đủ màu sắc hài hoà từ mây trời, thảm cỏ, núi non, hồ nước. Không những vậy, ánh sáng tại hồ cũng đầy đủ để cho bạn một tấm ảnh xinh không cần chỉnh. Việc chụp ảnh tại đây không chỉ giúp bạn có thêm những bức ảnh ngàn like trên mạng xã hội mà còn để lưu lại một chuyến đi thú vị bên cạnh người thân, bạn bè.

Ảnh: Phan Lộc, @tuisomeday

NGOÀI CẮM TRẠI, CÒN NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG GẦN HỒ DẦU TIẾNG ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ

Sau khi nhổ trại vào sáng sớm hôm sau mà cứ thế ra về là không được đâu nhé! Một công thì phải đôi chuyện. Gần hồ Dầu Tiếng còn một vài địa điểm nổi tiếng khác cũng xinh đẹp không kém đang chờ bạn đến để khám phá kia kìa.

Suối Trúc

Nếu bạn là người yêu thích khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thư thái thì hãy ghé qua Suối Trúc. Nằm gần ngay dưới chân núi Cậu, đây là dòng suối sở hữu làn nước trong vắt, nhìn thấu tận đáy chảy giữa rừng trúc xanh bạt ngàn, đem đến một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia bắt cá dưới suối và tắm suối nữa đấy.

Ảnh: @nhi3b, @caonamnguyen_

Núi Bà Đen

Chỉ nằm cách nơi cắm trại khoảng 20km, nên núi Bà Đen (Tây Ninh) cũng là một địa điểm không thể bỏ qua. Nếu có sức khoẻ tốt, bạn có thể trekking để ngắm cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây. Hoặc nếu thích cảm giác mạnh thì hãy làm một chuyến ngắm cảnh độc lạ bằng máng trượt dài hơn 2000m chạy uốn lượn quanh sườn núi. Ngoài ra, những năm trở lại đây, Núi Bà Đen còn là địa điểm săn mây tuyệt vời cho những tín đồ du lịch tại khu vực Đông Nam Bộ.

Ảnh: @uynne_308, Thơ Phan

Chùa Thái Sơn

Chùa Thái Sơn tại Núi Cậu ở lưng chừng núi với độ cao 50m, được xây dựng vào năm 1988 và là điểm du lịch tâm linh nổi bật của tỉnh Bình Dương. Khuôn viên chùa rộng trên 5ha với nhiều công trình kiến trúc độc đáo như cổng tam quan, tượng Nam hải Quan Thế Âm Bồ Tát cao 12m, ngôi Cửu Trùng Đại Tháp,... Người dân địa phương cũng như du khách gần xa thường đến đây lễ phật, cầu bình an mỗi ngày. Sau khi tham quan chùa, bạn có thể chinh phục núi Cậu để ngắm toàn cảnh thiên nhiên. Đường lên đỉnh núi gồm 1000 bậc tam cấp bằng đá và hai bên rợp bóng cây rất mát mẻ.

Ảnh: @thanhtruc.9, @phat0202, @ngoctham__

CUỐI CÙNG LÀ MỘT SỐ LƯU Ý

- Nên đi từ lúc sáng sớm để tìm được vị trí cắm trại đẹp nhất.

- Sau khi kết thúc chuyến cắm trại, bạn hãy thu dọn rác thật sạch sẽ để những người đến cắm trại sau sẽ cảm thấy thoải mái nhé.

- Vì địa điểm cắm trại nằm gần khu dân cư, bạn chỉ nên hát hò với âm lượng vừa phải, không nên quá ồn ào làm ảnh hưởng đến mọi người, nhất là về đêm.

