Những ngày giáp Tết, nhu cầu làm đẹp của mọi người đều tăng lên. Một trong số những địa điểm đắt khách nhất lúc này chính là tiệm làm tóc, nơi mà cả phái đẹp và phái mạnh đều tìm đến để đổi kiểu, cắt, nhuộm hoặc đơn giản là để gội đầu.

Đấng mày râu thường coi việc gội đầu ở tiệm tóc là một dịch vụ tặng kèm miễn phí, đầy thú vị và đáng để trải nghiệm. Trong khi phụ nữ sẵn sàng trả tiền - chỉ để sử dụng riêng dịch vụ gội đầu thư giãn và đầy tận hưởng này.

Giống như cái cách bạn không thể tự cù để cho mình cười, chúng ta biết mình không thể tự gội đầu ở nhà và cảm thấy nó sướng như gội ở tiệm. Đó là lý do tại sao các tiệm gội đầu mọc lên như nấm và bạn sẵn sàng trả tiền để sử dụng dịch vụ đó.

Tuy nhiên, đã có một lần nào đó mà bạn sau khi gội đầu ở tiệm tóc về nhà lại cảm thấy người mình có gì đó khang khác hay chưa? Thay vì cảm giác thoải mái như mọi khi, lần này bạn lại thấy cổ mình hơi đau đau, tay mình hơi yếu yếu trong khi đầu thì có cảm giác lâng lâng.

Nếu vậy, rất có thể bạn đang trải qua một hội chứng được gọi là "beauty parlor stroke syndrome", BPSS hay "Hội chứng đột quỵ liên quan đến tiệm làm đẹp".

Đúng vậy, vào khoảnh khắc bạn thấy người mình khang khác sau khi bước ra khỏi tiệm tóc, bạn đang trải nghiệm một cơn đột quỵ nhẹ, giống với cơn đột quỵ mà những người già thường hay trải qua.

Nhiều người coi việc gội đầu ở tiệm tóc là một dịch vụ làm đẹp cơ bản và vô hại, không biết rằng họ có nguy cơ bị méo miệng, liệt toàn thân thậm chí tử vong vì hội chứng đột quỵ BPSS.

Nhưng làm thế nào mà điều nguy hiểm này có thể xảy ra? Gội đầu ở tiệm khác gì với gội đầu ở nhà? Đâu là hành vi "sát thủ" mà bạn cần tránh ở tiệm gội đầu, nếu không muốn bước ra khỏi đó và đến thẳng khoa cấp cứu?

"Hội chứng đột quỵ ở tiệm làm đẹp" là thuật ngữ được đặt ra bởi bác sĩ thần kinh người Mỹ Michael Weintraub vào năm 1993, sau khi ông nhận thấy một điểm chung hiếm hoi trong số các bệnh nhân đột quỵ của mình: Họ đều phát triển các triệu chứng nghiêm trọng như yếu tay chân, liệt mặt sau khi gội đầu tại tiệm làm tóc.

Các triệu chứng này đều là một phần của đột quỵ, được y khoa định nghĩa là một sự kiện xảy ra do lưu lượng máu đến não giảm đột ngột, kéo theo sự sụt giảm oxy, glucose và chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tế bào não.

Kết quả là các tế bào não sẽ chết chỉ sau vài phút, cuối cùng, dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng trên cơ thể người bị đột quỵ như mù lòa, liệt nửa người, cho đến tử vong.

Đột quỵ thông thường xảy ra do sự tích tụ các cục máu đông hoặc mỡ trong thành mạch làm tắc con đường vận chuyển máu lên não. Nhưng nó cũng có thể xảy ra do sự rách vỡ của một mạch máu, thường là do quá trình lão hóa xảy ra ở người già.

Vậy nếu bạn là người trẻ và khỏe mạnh, điều gì có thể khiến bạn bị đột quỵ ở tiệm làm tóc?

Năm 2013, một người phụ nữ 48 tuổi – chưa phải là độ tuổi cần tầm soát bệnh tim mạch - đã kiện một tiệm làm tóc ở thành phố San Diego, Hoa Kỳ vì cho rằng cô đã bị đột quỵ sau khi gội đầu ở đó.

Người phụ nữ tên là Elizabeth Smith cho biết ngay sau khi rời khỏi tiệm làm đẹp, cô đã cảm thấy người mình khang khác với các triệu chứng như đau cổ, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Các triệu chứng trở nên nặng hơn sau 1 tuần, khiến nửa người bên trái của cô, bao gồm tay trái và chân trái đột nhiên trở nên yếu ớt, mắt trái nhìn mờ. Tất cả các triệu chứng này báo hiệu một cơn đột quỵ nặng chuẩn bị diễn ra, và Smith thực sự đã phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

"Các bác sĩ còn chẳng nghĩ tôi có thể sống sót được", cô nói. Ảnh chụp y tế cho thấy một động mạch ở đốt sống cổ của cô bị nứt nhẹ. Vết nứt này đã tự lành, nhưng hậu quả mà nó để lại là có một số cục máu đông đã hình thành ở đó, và rồi di chuyển lên não của Smith.

Khi các cục máu này làm tắc mạch máu não, nó đã gây ra cơn đột quỵ cho cô, mà nguyên nhân, theo các bác sĩ là vì hội chứng đột quỵ ở tiệm làm đẹp.

"Khi bệnh nhân ngửa đầu ra sau, họ có thể làm rách hoặc kích thích các mạch máu sau cổ hoặc bị những cơn đột quỵ dạng này", Clifford Segil, một bác sĩ của Trung tâm Y tế Providence St. John cho biết.

Thủ phạm chính là chiếc bồn gội đầu ở tiệm làm tóc, nơi mà bạn phải duỗi cổ ra quá mức, gây ra tình trạng chèn ép lên động mạch và xương đốt sống cổ của bạn bị trượt lên nhau.

Giữ nguyên tư thế này trong một khoảng thời gian dài có thể gây nứt mạch máu, làm hình thành cục máu đông và gây đột quỵ.

Ngoài ra, trong quá trình gội đầu, nhân viên tiệm làm tóc cũng có thể dùng tay xoay cổ, hoặc gãi đầu khách hàng quá mạnh dẫn tới các chuyển động giật đột ngột gây ra chấn thương cổ, bác sĩ Segil cho biết.

Ông đặc biệt lưu ý phần gờ nhựa rất cứng của chiếc bồn gội có thể đè lên cổ của khách hàng, gây chèn ép động mạch và gây ra một tình trạng y tế gọi là "nứt động mạch đối sống do cổ quá duỗi" – một cái tên gọi khác của "hội chứng đột quỵ ở tiệm làm đẹp".

Hội chứng này thường xảy ra nhiều hơn ở phụ nữ trên 50 tuổi, những người có tiền sử bị bệnh đốt sống cổ, viêm khớp hoặc có những mảnh xương nhỏ từ các khối u trên cột sống được gọi là gai xương.

Thế nhưng, bác sĩ Segil nhấn mạnh ngay cả những người trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Trên thực tế, hội chứng đột quỵ ở tiệm làm đẹp đóng góp một tỷ lệ không hề nhỏ những ca đột quỵ vô căn xảy ra ở người trẻ dưới 50 tuổi.

Một nghiên cứu ở Thụy Sĩ năm 2016 cho thấy mỗi năm nước này đều có ít nhất 1 trường hợp đột quỵ ở tiệm làm đẹp được báo cáo. Mặc dù nó thấp hơn rất nhiều so với dạng đột quỵ ở người lớn tuổi do huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol trong máu cao – nhưng đột quỵ ở tiệm làm đẹp nguy hiểm ở chỗ nó tấn công những người trẻ, khỏe mạnh và không có ý thức phòng vệ về đột quỵ.

Hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Smith cho biết sau hơn 2 năm điều trị di chứng, cô vẫn bị yếu một bên cơ thể bên trái, cảm thấy chóng mặt thường xuyên và mất thị lực. Smith thường xuyên bị ngất. Các bác sĩ cho biết đó là bởi những cục máu đông vẫn còn ở đâu đó trong não bộ cô mà chưa thể bị loại bỏ. Chúng hoàn toàn có thể gây ra cơn đột quỵ thứ cấp tiếp theo, và nếu lần sau Smith bị đột quỵ, tiên lượng có thể rất ảm đạm, thậm chí khiến cô tử vong.

Vì những di chứng nặng nề này, Smith đã nhờ một luật sư kiện tiệm làm tóc ở San Diego, đổ lỗi cho chiếc bàn gội đầu quá ngửa ở đó và các nhân viên làm tóc cho cô đã để cổ của Smith quá duỗi.

"80% các nhà tạo mẫu tóc biết bạn có thể bị đột quỵ khi gội đầu", cô nói, dựa trên một nghiên cứu tự điều tra trong quá trình thu thập bằng chứng. Thế nhưng, họ sẽ không nói cho bạn biết về nguy cơ đó, nếu không sẽ có nhiều người e ngại không còn đến tiệm của họ để gội đầu nữa.

20% còn lại đơn thuần là chưa nghe tới hội chứng này bao giờ. Nhưng càng vì họ không biết đến nó, họ càng có khả năng thực hiện các động tác gây tổn hại đến cột sống cổ của khách hàng và đặt họ vào nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các khách hàng tới tiệm làm tóc cần tự trang bị kiến thức phòng ngừa đột quỵ dành cho mình. Công thức cần lưu ý là không nên ngửa cổ quá 20 độ hoặc quá 10 phút trên bàn gội đầu.

Đặc biệt, bạn không bao giờ nên cho cổ mình bị đè lên mép của thành bồn, bởi đó có thể là vị trí sát thủ đối với tính mạng của bạn. Nếu bạn thấy cổ mình bị chèn ép ở vị trí đó, hãy yêu cầu một chiếc khăn lót để cảm thấy thoải mái hơn.

Ngoài ra, bạn có thể nói với các nhân viên gội đầu cho mình chỉ thực hiện các động tác nhẹ nhàng, tránh việc tác động đột ngột lên vùng đầu hoặc cổ của bạn.

Bởi hội chứng đột quỵ ở tiệm làm đẹp hiếm hơn rất nhiều so với đột quỵ thông thường, việc nhận biết các triệu chứng của nó là cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng tới việc bạn có được cấp cứu kịp thời hay không, có giữ được tính mạng của mình hay không và tiên lượng hồi phục sau đột quỵ ra sao.

Vậy, bạn cần chú ý những dấu hiệu gì, sau khi gội đầu ở tiệm tóc?

Các bác sĩ cho biết nếu bạn thấy người mình khang khác, thấy chóng mặt, lâng lâng, mờ mắt hoặc tầm nhìn bị thu hẹp sau khi gội đầu ở tiệm làm tóc về, hãy gọi cấp cứu ngay để được hỗ trợ. Ngoài ra, các triệu chứng nhẹ hơn có thể bị trì hoãn sau vài ngày như buồn nôn, nôn, đau cổ, chúng sẽ tiến triển nặng thành liệt cơ mặt, yếu cơ, tay chân, đặc biệt là một bên cơ thể.

Bạn phải nghĩ ngay đến hội chứng đột quỵ tại tiệm làm đẹp nếu gặp phải các triệu chứng này sau khi gội đầu, và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.