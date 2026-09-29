Cấm sóng triệt để nam diễn viên hài bị MXH “sấy” tơi tả quá khứ suốt thời gian qua

Nam diễn viên hài G. liên tục bị bóc ra những hành động phản cảm gây nhức mắt, khiến MXH chỉ trích rầm rộ.

Trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ kiêm diễn viên hài Go Young Wook (phim Gia Đình Là Số 1 phần 3) liên tục trở thành “cái gai” trong mắt của công chúng Hàn Quốc vì “5 lần 7 lượt” dính phốt vạ miệng, đi cà khịa, mỉa mai nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí xứ kim chi từ Lee Byung Hun - Lee Min Jung cho tới “MC quốc dân” Yoo Jae Suk. Cụ thể, Go Young Wook không chỉ chọc ngoáy, tung lời bịa đặt về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung mà còn công kích Yoo Jae Suk bằng những ngôn từ khó nghe như “tham tiền”, “kẻ có lòng tham vô đáy”,... Giữa tâm bão chỉ trích trên diện rộng, Go Young Wook đã bị MXH xứ Hàn “đào xới” lên quá khứ phạm tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, đồng thời khán giả yêu cầu cấm sóng nam diễn viên này trên tất cả các nền tảng.

Trong diễn biến mới nhất, cơ quan quản lý đã có động thái mạnh tay nhằm xóa sổ triệt để Go Young Wook. Theo đó, vào sáng 29/9, đại diện từ TikTok Hàn Quốc cho biết: “Sau khi xác minh những thông tin liên quan, chúng tôi đã quyết định vô hiệu hóa tài khoản TikTok của Go Young Wook vào sáng nay. Theo nguyên tắc cộng đồng, nếu xác nhận được chủ tài khoản từng thực hiện hành vi phạm tội tình dục đối với trẻ vị thành niên, TikTok sẽ vĩnh viễn đình chỉ người dùng đó trên nền tảng của chúng tôi”. Động thái này của TikTok Hàn Quốc ngay lập tức đã nhận được những lời tán dương từ cộng đồng mạng xứ củ sâm.

Trước đó, mọi tài khoản mạng xã hội khác của Go Young Wook từ Instagram cho tới YouTube đều đã bị cơ quan quản lý gỡ bỏ và vô hiệu hóa hoàn toàn.

Go Young Wook bị cấm sóng triệt để trên không gian mạng. Ảnh: Naver

Đồng thời, nam diễn viên kiêm ca sĩ sinh năm 1976 cũng bị cấm sóng triệt để khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Chính Go Young Wook đã lên tiếng xác nhận tình cảnh thê thảm của bản thân sau khi dính scandal tày trời: “Tôi đã trải qua đúng 13 năm 8 tháng 21 ngày sống trong cảnh thất nghiệp. Không có nơi nào trong xã hội này chịu nhận tôi vào làm việc, chẳng lẽ không có cách nào để tôi kiếm tiền mua thức ăn cho những chú chó yêu quý của mình hay sao?”. Tuy nhiên, công chúng chẳng những không thông cảm mà còn “ném đá” dữ dội nam diễn viên họ Go ngay sau động thái lên tiếng nêu trên.

Còn nhớ vào năm 2013, vụ tấn công tình dục của của Go Young Wook đã khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Nam diễn viên đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc cưỡng bức 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012. Ngoài ra, Go Young Wook còn bị công khai thông tin cá nhân trong 5 năm và trở thành người nổi tiếng đầu tiên tại Kbiz phải đeo còng điện tử giám sát tội phạm tình dục. Go Young Wook thụ án ở nhà tù Anyang và nhà tù Nambu, ra tù vào tháng 7/2015.

Khi ra tù, nam ca sĩ kiêm diễn viên này đã cúi gập người xin lỗi công chúng: “Tôi đã suy ngẫm rất nhiều trong thời gian bị giam giữ. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối với tư cách nghệ sĩ giải trí”. Trong những năm qua, Go Young Wook đã chính thức bị khai trừ khỏi làng giải trí, không còn có thể quay lại hoạt động.

Go Young Wook bị “phong sát” toàn diện ở Kbiz sau phốt động trời. Ảnh: Nate

Go Young Wook sinh năm 1976, từng là thành viên nhóm nhạc Roo’Ra nổi tiếng Hàn Quốc thập niên 1990. Bên cạnh ca hát, Go Young Wook còn tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm gây sốt 1 thời Gia Đình Là Số 1 phần 3.