Cấm sóng nam ca sĩ J trong 10 năm

Trong làng giải trí Kpop, cụm từ “hợp đồng nô lệ” được dùng để mô tả những bản thỏa thuận dài hạn, thiếu công bằng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Thông thường, một hợp đồng độc quyền tiêu chuẩn chỉ kéo dài khoảng 6-7 năm, nhưng không ít công ty bị cho là lạm dụng quyền lực khi ép nghệ sĩ ký những điều khoản kéo dài vô lý.

Khái niệm này bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ vào năm 2009, sau vụ việc ba cựu thành viên DBSK - Kim Junsu, Kim Jaejoong và Park Yoochun - đệ đơn kiện SM Entertainment. Họ cho rằng hợp đồng quá dài và việc chia lợi nhuận không công bằng, gây thiệt thòi cho nghệ sĩ.

Theo lời ba thành viên, thời hạn 13 năm trong hợp đồng tương đương với một cam kết trọn đời, nhất là khi tính thêm thời gian nghĩa vụ quân sự, tổng thời gian ràng buộc có thể lên tới 15 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc hợp đồng chỉ kết thúc khi thần tượng chấm dứt sự nghiệp. Thêm vào đó, mức phạt nặng nề nếu hủy hợp đồng khiến nhiều nghệ sĩ gần như không có đường lui. Cuộc chiến pháp lý này kéo dài suốt nhiều năm, và cuối cùng, công lý đã thuộc về ba cựu thành viên DBSK, mở ra bước ngoặt lớn trong nhận thức về quyền lợi của nghệ sĩ Kpop.

Dù thắng kiện, JYJ lại rơi vào cảnh cấm sóng ngầm kéo dài hơn 1 thập kỷ

Tuy nhiên, dù thắng kiện, sự nghiệp của Junsu, Jaejoong và Yoochun đều bị ảnh hưởng nặng nề ngay trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp. Những tranh chấp pháp lý ngày càng cản trở hình ảnh và hoạt động sau này của họ. Sự thay đổi lớn duy nhất đó chính là đạo luật JYJ được đưa ra nhằm bảo vệ các nghệ sĩ khỏi những hợp đồng không công bằng với những công ty giải trí - thời hạn tối đa là 7 năm hợp đồng.

Về Junsu, anh chàng ra mắt năm 2003 cùng nhóm DBSK, biểu tượng toàn châu Á của thế hệ idol thứ hai. Với giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn và khả năng trình diễn bùng nổ, Junsu nhanh chóng trở thành một trong những main vocalist tiêu biểu của Kpop thời đó.

Junsu buộc phải rẽ sang nhiều hướng khác để hoạt động nghệ thuật

Từ thời điểm thắng vụ kiện lịch sử, sự nghiệp của Junsu rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Dù không có bất kỳ văn bản chính thức nào gọi là “cấm sóng”, công chúng sớm nhận ra rằng tên tuổi JYJ gần như biến mất khỏi các chương trình âm nhạc và show truyền hình của ba đài lớn - KBS, SBS, MBC.

Dù phát hành nhiều sản phẩm thành công, Junsu không có cơ hội quảng bá ca khúc trên các sân khấu hàng tuần hay tham gia talk show, phỏng vấn, chương trình giải trí như các đồng nghiệp cùng thời.

Bị hạn chế đường truyền thông, Junsu chuyển toàn bộ trọng tâm sang sân khấu nhạc kịch. Bắt đầu với vai chính trong Mozart! (2010), Junsu gặt hái hàng loạt giải thưởng và trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của sân khấu nhạc kịch Hàn Quốc, được khán giả đặt biệt danh “ông hoàng musical idol”.

Không có sân khấu truyền hình, anh tạo dựng thế giới riêng của mình: album solo Tarantallegra (2012) mở đầu sự nghiệp ca hát độc lập; Flower (2015) tiếp tục khẳng định vị thế với vị trí cao trên bảng xếp hạng Gaon; còn các tour diễn châu Á của Junsu luôn cháy vé, cho thấy sức hút của anh chưa từng suy giảm dù vắng mặt trên sóng truyền hình.

Anh chàng là gương mặt quen thuộc của giới nhạc kịch Hàn

Thay vì chìm trong im lặng, Junsu biến “lệnh cấm” thành động lực phát triển sự nghiệp đa dạng hơn. Anh tham gia biểu diễn nhạc kịch quốc tế, tổ chức concert ở Nhật, Thái Lan, Việt Nam, đồng thời góp phần định hình xu hướng “idol musical” - không gian nơi các thần tượng chứng minh năng lực bằng giọng hát thật sự và khả năng diễn xuất.

Đến cuối năm 2019, Junsu đã xuất hiện tại chương trình giải trí House of Sharing của đài MBC, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình sau 10 năm cấm vận của anh chàng. Đến năm 2021, Junsu lên sóng truyền hình KBS - nhà đài từng tuyệt đối nói không với Junsu và JYJ. Junsu ghi hình với diễn viên nhạc kịch Son Jun Ho và ca sĩ gạo cội của dòng nhạc trot Lim Ji Hoon. Thông qua chương trình, ba người sẽ tận hưởng kỳ nghỉ, kết hợp giới thiệu cảnh quan, ẩm thực Busan tới khán giả quốc tế.

Những năm gần đây, anh còn tham gia nhiều chương trình trên kênh cáp và nền tảng số, trở thành huấn luyện viên thanh nhạc, MC và khách mời cho các show giải trí nhỏ. Dù không còn tần suất phủ sóng như thời hoàng kim của DBSK, Junsu vẫn duy trì được một cộng đồng người hâm mộ trung thành và sự nghiệp vững vàng hơn nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Giờ đây, Junsu đã có thể thoải mái xuất hiện trên sóng truyền hình

Đến năm 2021, Junsu thành lập công ty riêng PALMTREE ISLAND, chính thức làm chủ mọi hoạt động của bản thân. Đây cũng là giai đoạn anh bắt đầu tái xuất nhiều hơn: xuất hiện trong các dự án nhạc kịch lớn, tham gia talk show, và dần dần được mời trở lại truyền hình quốc gia. Giờ đây, ở tuổi gần 40, Junsu không chỉ là gương măt lão làng của Kpop mà còn là “phượng hoàng” hồi sinh từ tro tàn của quá khứ. Anh được công nhận là nghệ sĩ thực thụ với kho tàng nghệ thuật khổng lồ từ nhiều lĩnh vực như ca hát, nhạc kịch, sản xuất, và định hướng thế hệ mới. Câu chuyện của anh và JYJ vẫn luôn được ghi nhớ là một trong những giai thoại đen tối nhất lịch sử Kpop, khi góc khuất làng giải trí Hàn bị phơi bày trước công chúng.