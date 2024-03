Đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe. Thường trực Ủy ban này thấy rằng, quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh, hiện đại để quản lý quá trình chấp hành luật của lái xe, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số, khoa học công nghệ ngày càng phát triển.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo Điều 57 về điểm của giấy phép lái xe. Đồng thời, giao Chính phủ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe; quy định cụ thể mức trừ điểm với các hành vi. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị sửa quy định về hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng ý với quy định này, với lý do như Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu. Dự án này sẽ được trình xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.