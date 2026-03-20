Cẩm nang “lên kèo” ăn ngon khi lương chưa về cho hội công sở

Đặt đơn nhóm: vừa gắn kết đồng nghiệp, vừa nhẹ gánh chi tiêu

Vừa gia nhập một công ty công nghệ, Hoàng Nam (24 tuổi, nhân viên IT) từng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến chi phí ăn uống đắt đỏ nơi trung tâm. Tuy nhiên, nỗi lo nhanh chóng được giải quyết khi Nam được đồng nghiệp "kết nạp" vào "hội order chung".

Thay vì mỗi người đặt một đơn lẻ, vừa tốn phí ship lại khó áp mã giảm giá lớn, nhóm của Nam thường tận dụng tính năng Đặt Đơn Nhóm trên ShopeeFood. Nam chia sẻ: "Hôm trước team mình đặt cà phê cho 8 người, sau khi áp mã thì giá mỗi ly giảm đáng kể. Vừa được uống đồ ngon, vừa có dịp ngồi trò chuyện cùng đồng nghiệp, tính ra quá hời!".

Tính năng Đặt Đơn Nhóm trên ShopeeFood giúp dân công sở tối ưu việc đặt món và dễ dàng thưởng thức cùng đồng nghiệp.

Việc gom đơn không chỉ giúp cả nhóm dễ dàng đạt mức chi tiêu để áp các mã giảm giá hấp dẫn mà còn mang lại sự tiện lợi. "Chỉ cần gửi link vào nhóm chat, mỗi người tự chọn đúng món mình thích mà không cần nhờ ai ghi lại thủ công là có thể hoàn thành đơn. Giá từng món cũng được hiển thị rõ ràng, nên đến lúc thanh toán thì gọn gàng, không ai phải lăn tăn gì", Nam hào hứng kể lại.

Săn deal: canh ưu đãi đúng lúc, ăn ngon cả tuần

Nhiều người trẻ khi đặt đồ ăn qua ứng dụng phải cân nhắc kỹ phí vận chuyển, giá món và các phụ phí. Thay vì "chốt đơn" ngay, không ít người thường canh khung giờ giảm giá, mã ưu đãi hay combo deal để tối ưu chi phí mà vẫn ăn uống thoải mái. Nhờ vậy, Mai Thảo (28 tuổi, kế toán) vẫn đều đặn thưởng thức từ cơm gà, bún thang đến matcha, trà sữa mà không quá áp lực về giá.

Thảo bật mí: "Mình hay có thói quen ghé ShopeeFood để săn voucher vào các dịp như ngày đôi hay dịp lễ. Đặc biệt, mình còn hay canh các phiên live như Trùm Deal Lên Live để mua deal giảm sâu lên đến 50% từ nhiều thương hiệu quen thuộc. Nhiều khi chốt vài deal trong phiên live là đủ để mình ăn ngon cả tuần, mà còn tiết kiệm nữa".

"Trùm Deal Lên Live" dần trở thành điểm hẹn quen thuộc để dân công sở săn deal ăn ngon.

Không chỉ riêng Thảo, cả nhóm đồng nghiệp cũng duy trì thói quen săn deal định kỳ, sau đó linh hoạt sử dụng cho các bữa trong tuần hoặc cuối tuần. Việc "gom" sẵn ưu đãi giúp họ dễ dàng "lên kèo" ăn trưa, đặt combo cho cả nhóm mà vẫn tiết kiệm. "Cuối tuần 22.3 này tụi mình còn hẹn nhau vừa xem livestream vừa săn deal, lưu sẵn mấy combo của Popeyes, Trà Sữa Vietnam Airlines, Chewy Chewy để đầu tuần sau mở tiệc ăn trưa cùng nhau", Thảo chia sẻ.

Xem video review món ăn: vừa giải trí, vừa "bỏ túi" mã xịn

Giờ nghỉ trưa, dân văn phòng không chỉ ăn uống mà còn tranh thủ "xả hơi". Người thì lướt mạng xã hội cập nhật tin tức, người lại chọn xem review để vừa giải trí, vừa tìm cảm hứng ăn uống cho bữa ăn tiếp theo. Trong đó, chuỗi video review món ăn "Tổng Tài Ăn Cơm Ngon Tôi Giao" trên YouTube ShopeeFood VN đã trở thành "điểm hẹn giải trí" quen thuộc của dân công sở.

"Xem đi xem lại vẫn cuốn như thường, vừa theo dõi những tình huống dở khóc dở cười trong video, mình vừa phát hiện ra bao nhiêu quán ngon như Bánh Cuốn SMILE hay trà sữa Tea.Joy". Thu Trang (25 tuổi, nhân viên marketing) chia sẻ thêm: "Lướt xem các video review món ăn, tụi mình thường bắt gặp luôn các mã ưu đãi từ ShopeeFood, thấy là lưu lại để đặt món ăn trưa hay bữa xế. Mình cũng mong ShopeeFood sẽ làm thêm nhiều format review thú vị kiểu này, vì không chỉ khám phá được quán ngon mới mà còn "săn" được deal hời".

Lướt chuỗi video review món ăn, lưu sẵn mã giảm giá đã trở thành bí kíp quen thuộc của dân văn phòng mỗi giờ trưa.

Nhờ kết hợp linh hoạt giữa việc đặt đơn nhóm, săn deal và tận dụng các ưu đãi trên ShopeeFood, dân văn phòng đang dần biến chuyện ăn uống mỗi ngày thành trải nghiệm vừa tiết kiệm, vừa thú vị. Chỉ cần "bỏ túi" vài bí kíp, ăn ngon - giá hời không còn là bài toán khó.

Để ăn ngon mà vẫn tiết kiệm, đừng quên đặt lịch "Theo Dõi" cho Trùm Deal Lên Live ngày 22.3. Livestream mang đến hơn 50 "Trùm Deal Cực Phẩm", 9 "Trùm Deal Đa Món" với ưu đãi đến 50%. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội săn deal chỉ từ 1.000đ dành riêng cho người dùng mới.

Phiên live còn quy tụ dàn khách mời cực phẩm: 4 "tổng tài tập sự" SWAN - Thái Lê Minh Hiếu - Hồ Đông Quan - lighT, cùng Chị Cano và bộ ba Mạnh Lân - Phương Quyên - Minh Phương từ "Tổng Tài Ăn Cơm Ngon Tôi Giao", hứa hẹn mang đến không khí săn deal bùng nổ.