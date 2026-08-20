Cảm mến cô bạn giỏi giang, trí thức quen qua mạng, cụ ông 68 tuổi ở TP.HCM mất 41 tỷ đồng

Chỉ trong 3 ngày, ông N. đã chuyển 41 tỷ đồng để làm nhiệm vụ qua mạng. Chỉ đến khi hết sạch tiền, và bạn gái cũng biến mất, ông mới hay mình bị lừa.

"Nữ quái" nhận án chung thân

Chiều 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án đối với 48 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại một tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, từ ngày 11 đến 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 48 bị cáo trong vụ án. Đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn, hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ tại Myanmar, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện hành vi lừa đảo theo quy trình khép kín.

Theo báo Nghệ An, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện trong một tổ chức có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối tinh vi trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.

Sau khi đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, hậu quả vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 48 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các chiêu thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi - Ảnh minh họa AI

Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngọc (SN 1991, trú tỉnh Lào Cai) án chung thân, Phạm Đức Hoàng (SN 1996, trú thành phố Hải Phòng) 18 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 đến 16 năm tù, đồng thời phải trả lại số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Một số đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định.

Đối với người đàn ông Trung Quốc tên “Châu Chủng”, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Khi có thông tin sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh một số chủ tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền lừa đảo và các hành vi khác có liên quan. Khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Chiêu thức tinh vi lừa đảo qua mạng

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng, Ngọc và đồng bọn được Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) tuyển dụng theo chỉ đạo của người đàn ông gọi là Châu Chủng (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Toàn bộ 48 người này được đưa sang một công ty có trụ sở tại Myanmar đào tạo để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Bị cáo Đặng Thị Ngọc (áo đen) và đồng bọn tại phiên tòa - Ảnh: V. Khang

Trong số 6 nạn nhân, ông V.N. (68 tuổi, trú TPHCM) là người bị lừa nhiều nhất, lên tới hơn 41 tỷ đồng.

Ngày 17/11/2024, ông N. được một tài khoản có hình đại diện là nữ giới xinh đẹp kết bạn, làm quen. Người đàn ông gần 70 tuổi cảm mến cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có học thức và độc lập về tài chính qua những lần trò chuyện trên mạng.

Cô bạn gái xinh đẹp hướng dẫn ông N. kết bạn sang một tài khoản thuộc ứng dụng mạng xã hội khác để "riêng tư” hơn. Ông N. được bạn gái nhờ thực hiện giúp nhiệm vụ tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử.

Trong 3 ngày, ông N. đã chuyển khoản 64 lần vào các tài khoản ngân hàng để “làm nhiệm vụ” với số tiền hơn 41 tỷ đồng và nhận lại hơn 36 triệu đồng tiền hoa hồng. Chỉ đến khi hết sạch tiền, và bạn gái cũng biến mất, ông N. mới hay mình bị lừa.

Thực tế, ông N. bị rơi vào bẫy lừa đảo được xây dựng theo kịch bản tinh vi, kín kẽ của Phạm Sỹ Huynh, Đặng Thị Ngọc và đồng bọn.

Được biết, nhóm lừa đảo được chia thành 3 cấp gồm nhân viên, tổ trưởng và quản lý đội đoàn, tương ứng từng giai đoạn lừa đảo: giả gái đẹp làm quen để dụ dỗ nạn nhân, cắt khách và chốt khách.

Các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử giả mạo rồi lừa sạch tài sản. Điều đặc biệt, ổ nhóm lừa đảo này lựa chọn “con mồi” rất kỹ với tiêu chí bỏ qua người nghèo.

Nạn nhân tưởng bản thân chỉ trò chuyện, phát sinh tình cảm với một người nhưng trên thực tế vai diễn gái xinh này do nhiều người đảm nhận trong từng giai đoạn của vụ lừa đảo.