Cẩm Ly - Lam Trường và dàn sao sẽ đưa khán giả 8X, 9X trở về thanh xuân

Live concert "Vé về Thanh Xuân" dự kiến diễn ra tối 25/4/2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Pop thuộc các thế hệ khác nhau. Chương trình do Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phụ trách âm nhạc, cùng sự tham gia sản xuất của Võ Văn Tâm.

Đêm diễn có sự góp mặt của 11 nghệ sĩ từng ghi dấu trong nhiều giai đoạn của nhạc Việt, từ thời băng cassette, CD đến thời kỳ nhạc số như Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly; các thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa; cùng những giọng ca quen thuộc với khán giả trẻ như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.

Nhóm nhạc Quả dưa hấu, Mỹ Linh, Phương Thanh.

Trong đó, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh và Cẩm Ly là những tên tuổi gắn với giai đoạn sôi động của nhạc nhẹ Việt Nam cuối thập niên 1990 – đầu 2000, thời kỳ các bảng xếp hạng âm nhạc như "Làn Sóng Xanh" có sức ảnh hưởng lớn. Mỗi nghệ sĩ sở hữu phong cách riêng, từ giọng hát nội lực của Mỹ Linh, chất giọng khàn đặc trưng của Phương Thanh đến hình ảnh gần gũi của Lam Trường hay dòng nhạc trữ tình của Cẩm Ly.

Sự xuất hiện của các thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu cũng thu hút chú ý. Nhóm từng hoạt động vào cuối những năm 1990 và được xem là một trong những ban nhạc nam tiêu biểu trong giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên – những gương mặt gắn với đời sống âm nhạc của khán giả trẻ hơn một thập niên qua.

Đông Nhi, Quốc Thiên, Phạm Quỳnh Anh, Khắc Việt.

Theo ê-kíp sản xuất, các ca khúc quen thuộc sẽ được phối khí lại và dàn dựng theo hình thức mới, trong đó có các tiết mục song ca giữa những nghệ sĩ thuộc hai thế hệ hoặc mashup nhiều bản hit khác nhau.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết phần âm nhạc của chương trình sẽ làm mới các ca khúc quen thuộc theo nhiều phong cách như pop, R&B, synthwave hay acoustic, nhằm tạo trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ tinh thần hoài niệm.

Về dàn dựng sân khấu, tổng đạo diễn Hoàng Công Cường hướng tới việc xây dựng chương trình như một hành trình ký ức bằng âm nhạc, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED để tái hiện nhiều giai đoạn của nhạc Việt.

Thông qua sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thời kỳ khác nhau, "Vé về Thanh Xuân" hướng tới việc gợi lại ký ức âm nhạc của khán giả từng lớn lên cùng V-Pop trong những thập niên qua.