Cầm lái Skoda Slavia hơn 1.000km để tìm lời đáp cho câu hỏi ‘Sedan đô thị xuyên Việt thế nào, có thoải mái không’

Hành trình xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” của Skoda khởi hành từ TP.HCM, đi dọc đất nước qua nhiều cung đường và địa danh lịch sử. Đến chặng Đà Nẵng, đoàn có thêm sự xuất hiện đặc biệt của mẫu sedan cỡ B là Skoda Slavia - sản phẩm mới nhất của thương hiệu Cộng hòa Séc được sản xuất tại Việt Nam.

Từ Đà Nẵng, 3 chiếc Skoda Slavia thuộc các phiên bản Active, Ambition và Style chính thức nhập đoàn, đồng hành cùng các mẫu xe Skoda khác lên đường tới nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) trước khi kết thúc hành trình tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Skoda Slavia lăn bánh công khai tại Việt Nam, do đó thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người dân trên đường.

Skoda Slavia là sản phẩm thứ hai của Skoda được sản xuất tại Việt Nam, sau Skoda Kushaq. Mẫu xe này gia nhập phân khúc sedan cỡ B, nơi đã có những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent. Sự xuất hiện của Skoda Slavia vì thế giống như một luồng gió mới chuẩn chất châu Âu, tạo áp lực lớn cho nhóm xe Nhật và Hàn Quốc. Mức giá dự kiến của Skoda Slavia hứa hẹn cũng rất cạnh tranh, chỉ khoảng trên dưới 500 triệu đồng.

Sedan không ngán nhiều loại địa hình

Skoda Slavia phân phối tại Việt Nam chỉ có một cấu hình động cơ duy nhất: xăng 1.0L TSI tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm, tương tự Skoda Kushaq. Phiên bản Active được trang bị hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai bản Ambition và Style sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Thực tế cho thấy, Skoda Slavia đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu di chuyển từ đô thị cho đến đường trường. Khả năng tăng tốc tức thì đáp ứng được trong nhiều dải tốc độ nhờ duy trì mô-men xoắn cực đại từ vòng tua thấp tới cao, đặc biệt rất bốc ở vận tốc dưới khoảng 60 km/h, đồng thời sang số mượt mà và êm ái, nhất là ở các cấp số cao và dải tốc độ cao, khi xe đã có trớn.

Rời Đà Nẵng, đoàn chọn cung đường đèo Hải Vân - một thử thách với hàng chục khúc cua gắt và dốc cao liên tục. Đích thân Tổng Giám đốc Skoda Việt Nam cầm lái Slavia Ambition để trải nghiệm.

Trong điều kiện này, chiếc sedan hạng B vẫn giữ được sự ổn định. Khung gầm chắc chắn, vô-lăng phản hồi chính xác. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (XDS/XDS+) của xe phát huy hiệu quả rõ rệt khi hỗ trợ can thiệp lực phanh theo từng bánh trong quá trình đổ dốc trên đường đèo, từ đó giúp 4 bánh luôn bám đường khi ôm cua đều ga ở tốc độ 50 km/h (giới hạn của cung đường này). Qua đó, Skoda Slavia cho thấy mình không “ngán” địa hình đèo núi mà vốn là điểm yếu thường thấy của sedan đô thị.

Từ Huế ra Nghệ An, đoàn xe Skoda nổi bật với các mẫu Skoda Slavia và Skoda Kushaq phải di chuyển nhiều giờ liền trên Quốc lộ 1A - tuyến đường đặc trưng với mật độ xe tải dày đặc và thường xuyên phải thay đổi tốc độ tối đa. Trong những tình huống vượt xe, yêu cầu đặt ra là khả năng tăng tốc dứt khoát trong dải tốc trung bình. Động cơ 1.0L tăng áp có khả năng giữ mô-men xoắn cao trong suốt dải tua dài từ 1.750-4.500 vòng/phút, nên trong khoảng tốc độ 40-80 km/h trên quốc lộ, Skoda Slavia có thể dễ dàng vượt xe khác mà không cần phải “gồng ga”. Kết hợp với hộp số 6 cấp, xe bứt tốc và chuyển số mượt mà, không bị gào rú như trên những xe hộp số 4 cấp hoặc CVT từ Nhật và Hàn Quốc cùng phân khúc.

Trước khi về điểm dừng chân cuối cùng, đoàn ra cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Đây là điều kiện lý tưởng để kiểm chứng khả năng vận hành ở tốc độ cao. Ở dải 100-120 km/h, Skoda Slavia thể hiện rõ sự ổn định của khung gầm. Vô-lăng đầm chắc, phản hồi chính xác từng nhịp đánh lái. Thân xe bám đường vững chãi, hoàn toàn không có hiện tượng chòng chành hay “bay xe” - điểm yếu thường thấy ở nhiều sedan đô thị khi chạy nhanh. Trải nghiệm này khẳng định nền tảng kỹ thuật của Skoda Slavia mang lại sự khác biệt trong phân khúc.

Khép lại hành trình, khi về đến Hà Nội, đoàn gặp phải một số tuyến phố ngập tới khoảng trên mắt cá chân sau mưa lớn. Ngập úng là tình huống thực tế thường gặp không chỉ ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Đây cũng là phép thử bất ngờ cho Skoda Slavia trong chuyến đi. Với khoảng sáng gầm 178 mm cao nhất phân khúc, thậm chí tương đương một số crossover, Skoda Slavia tự tin lội qua nhiều đoạn ngập thoải mái mà nhiều sedan thậm chí ở phân khúc lớn hơn cũng phải e ngại.

Không gian rộng rãi, tiện nghi, thoải mái cho hành trình dài

Ở bên trong, Skoda Slavia ghi điểm ngay từ cảm giác ngồi. Khoang lái rộng rãi, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, kết hợp vô-lăng chỉnh 4 hướng giúp người lái dễ dàng tìm vị trí ngồi phù hợp. Với thiết kế công thái học cùng dáng ôm người, ghế của Skoda Slavia giúp người ngồi luôn ổn định tư thế ngay cả ở những đoạn đường đèo, khúc cua, tạo sự thoải mái trên cả hành trình dài, trong khi không gian tổng thể rộng rãi, với khu vực duỗi chân ghế sau phù hợp với cả người có chiều cao tới 1,8 mét.

Hàng ghế sau thoáng đãng, khoảng để chân dư dả, kèm theo đó là khoang hành lý hơn 520 lít, đủ sức chứa hành lý cho cả gia đình trong chuyến đi dài ngày. Không thể thiếu là loạt chi tiết tiện ích theo triết lý “Simply Clever” đặc trưng của Skoda: hộc cửa đựng vừa chai nước lớn, khay để cốc nước, điện thoại, chìa khóa, móc treo túi… tối ưu trong sinh hoạt thường ngày.

Trên Slavia Style - phiên bản cao cấp nhất của Skoda Slavia - táp lô nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số 8 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 10 inch, độ hiển thị sắc nét, thao tác mượt, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. So với các đối thủ từ Nhật, mẫu sedan hạng B đến từ Cộng hòa Séc nổi trội hơn nhờ cửa sổ trời, sạc không dây, đặc biệt còn có các trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc như 2 ghế trước đều chỉnh điện, tích hợp làm mát, cùng âm thanh 9 loa (gồm 8 loa cùng một loa siêu trầm).

Chiếc xe mang tới cảm giác an toàn hàng đầu phân khúc

Danh sách an toàn trên phiên bản cao cấp nhất của Skodo Slavia đủ đầy trong phân khúc: 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và Cruise Control, đặc biệt hơn là cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động... Nhưng “an toàn” không chỉ nằm ở trang bị, mà quan trọng hơn là cảm giác chắc chắn ngay từ khi bắt đầu cầm lái - điều chỉ có thể kiểm chứng qua hành trình thực tế.

Trên đèo Hải Vân với hàng chục khúc cua gắt, từng cú rà phanh hay đánh lái liên tục là bài kiểm tra cho hệ thống cân bằng điện tử và độ vững của khung gầm. Skoda Slavia giữ được sự ổn định, thân xe ít rung lắc, phanh phân bổ lực hợp lý giúp tài xế tự tin xuống dốc mà không lo quá tải. Khi ra đến Quốc lộ 1A và cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, hệ thống treo tiếp tục phát huy sự chắc chắn, xe vượt ổ gà, mố cầu gọn gàng, không bị “dội” lên khoang lái và cũng không gây bồng bềnh.

Tiếng đóng cửa “chắc nịch” cũng phần nào phản ánh độ cứng vững của thân vỏ. Dựa trên nền tảng kỹ thuật MQB từ tập đoàn Volkswagen, độ “liền khối” này được “chuyển hóa” thành sự chính xác khi vận hành. Từ ôm cua tốc độ cao, vượt xe tải, cho đến lao qua đoạn đường xấu, Skoda Slavia đều mang lại sự yên tâm.

Kết luận

Trước khi đến với hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, Skoda Slavia đã trải qua bài thử nghiệm đi đường trường thực tế tại Việt Nam với quãng đường lên tới 100.000 km. Đây là một trong nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt theo tiêu chuẩn chung của Skoda toàn cầu cho các mẫu xe trước khi tới tay người tiêu dùng.

Hàng nghìn km thử thách trong chuyến đi lần này là phép thử thực tế trên đa dạng điều kiện địa hình tại Việt Nam. Qua đó, Skoda Slavia đã chứng minh nhiều điều. Xe vận hành ổn định, không hề “đuối” khi đi xa. Lợi thế khoảng sáng gầm cao giúp xe linh hoạt hơn hẳn so với phần lớn đối thủ cùng phân khúc. Không gian cabin rộng rãi, tiện nghi hợp lý, mang lại trải nghiệm thoải mái cho cả gia đình.

Vì vậy, Skoda Slavia không chỉ đơn thuần là một chiếc sedan đô thị phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Trong hành trình xuyên Việt lần này, xe còn cho thấy hoàn toàn có thể trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên những chuyến đi dài. Skoda Slavia trở thành minh chứng rõ ràng rằng: sedan đô thị cũng có thể xuyên Việt một cách “vô tư”.

Từ Skoda Slavia - mẫu xe nội địa hóa thứ hai tại Việt Nam sau Skoda Kushaq, có thể kỳ vọng những mẫu xe tiếp theo của hãng xe Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục giữ vững chuẩn mực châu Âu nhưng đồng thời được “may đo” cho điều kiện vận hành tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Skoda Slavia chính là minh chứng cụ thể cho việc TC Motor và Skoda đang hiện thực hóa tham vọng biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu của Skoda tại Đông Nam Á.