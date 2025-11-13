Cầm lái Ford Mustang Mach-E: ‘Nết chạy’ khó lẫn nhưng đừng kỳ vọng nó phải ‘cơ bắp’

Anh Nguyễn Đăng Thành - Nhịp sống ô tô

Tôi thích nhất đây thực sự là một chiếc xe để lái: dễ làm quen, dễ điều khiển và quan trọng hơn là vị trí ngồi rất vừa vặn cho những ai thích cảm giác lái. Nhưng không chỉ dành cho người mê lái, những người dùng phổ thông cũng có thể làm chủ xe dễ dàng nhờ nhiều chế độ vận hành được tinh chỉnh hợp lý. Bạn có thể dùng xe hằng ngày, và đến cuối tuần vẫn có một chiếc đủ mạnh để tạo chút phấn khích cho cả gia đình.

Thay vì nói nhiều về động cơ, tôi muốn nhấn mạnh vào bộ phuộc. Một người anh có nói đùa rằng “đỉnh cao của độ xe là về nguyên bản”, và đúng là bộ phuộc nguyên bản của xe gây ấn tượng mạnh. Ngồi vào có thể thấy hơi cứng, nhưng khi qua gờ cao, phản hồi lại rất tinh: không nảy, không bật mạnh, chỉ một nhịp dao động là êm. Nhờ đó, người lái vừa cảm nhận mặt đường rõ, vừa không bị bồng bềnh hay khó chịu.

Anh Nguyễn Đăng Thành trong sự kiện lái thử Mustang Mach-E tại Úc. Ảnh: FBNV

Khi vào cua tốc độ cao khoảng 90-100 km/h, bộ phuộc kết hợp cùng các hệ thống an toàn giúp chiếc xe giữ thân rất chắc, mang lại cảm giác kiểm soát tốt.

Thêm nữa, vô-lăng của Mach-E cho cảm giác nặng hơn một chút so với mức trung bình, đúng kiểu những người thích lái mong muốn. Cơ tay có thể phải làm việc nhiều hơn, nhưng đổi lại, chiếc xe phản hồi rất chính xác: chỉ xoay nhẹ là thân xe lập tức chuyển theo đúng ý mình.