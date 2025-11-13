Cầm lái Ford Mustang Mach-E: ‘Nết chạy’ khó lẫn nhưng đừng kỳ vọng nó phải ‘cơ bắp’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 196 phát sóng ngày 13/11 trên HTV9.
Ford Việt Nam vừa tổ chức chuyến trải nghiệm mẫu Mustang Mach-E tại Australia dành cho giới truyền thông trong nước. Các phóng viên, nhà báo được cầm lái 3 phiên bản của dòng xe này bao gồm Select, Premium và GT cao cấp nhất.
Và sau đây là những chia sẻ của giới chuyên môn Việt Nam về mẫu xe này.
Điều ấn tượng trên Ford Mustang Mach-E
Anh Dương Quang - Chuyên gia thử nghiệm xe:
Điều tôi thích nhất nằm ở điểm ít người nhắc đến và hãng cũng không nói nhiều: tính “all-in-one”. Bạn vẫn có một chiếc SUV điện tiện nghi, thông minh, sang trọng và rộng rãi, rất nhẹ nhàng khi dùng trong phố – nơi chúng ta sống và di chuyển hằng ngày.
Nhưng đồng thời, bạn vẫn ngồi trong một biểu tượng Mustang, vẫn giữ được cảm giác phong trần, phóng khoáng kiểu “cao bồi miền Tây”, mà không phải chịu những bất tiện của sự hoang dã ấy trong môi trường đô thị.
Bởi nếu đi một chiếc Mustang V8 máy xăng trong phố, bạn sẽ rất vất vả, mà không phải lúc nào cũng có dịp chạy biển hay cao tốc. Còn ngày nay, phần lớn nhu cầu là chở gia đình, đi làm, gặp đối tác. Một chiếc xe điện tiện nghi phục vụ tối ưu cho cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn mang dáng dấp của một huyền thoại Mỹ — đó mới là điều khiến tôi thích nhất.
Anh Trịnh Lê Hùng - Autodaily
Điểm tôi thích nhất trên Ford Mustang Mach-E chính là trải nghiệm lái. Đây là thứ tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa Mach-E và phần lớn những mẫu xe điện mà chúng ta đã quen thuộc tại Việt Nam.
Anh Nguyễn Hồng Vinh - Chuyên gia thử nghiệm xe
Thực ra khi nghe đến Mustang, ai cũng nghĩ ngay đến một mẫu coupe hai cửa thể thao. Nhưng sự thật, Mach-E lại là một chiếc xe 4 cửa, rộng rãi và mang dáng dấp SUV.
Tuy vậy, điều tôi đánh giá cao nhất ở mẫu xe này là sự thân thiện. Dù là xe điện và có phần “mâu thuẫn” giữa tên gọi Mustang và kiểu dáng, nhưng bước lên xe là tôi có thể làm chủ ngay. Dù tay lái nghịch, cảm giác lái vẫn tự nhiên và dễ làm quen.
Xe rất nhanh nhẹn, phản hồi chính xác: muốn đặt đầu xe ở đâu, nó đi đúng vào đó. Yếu tố “Mustang” thể hiện rõ qua khả năng tăng tốc và cách xe ôm cua. Có thể nói, đây thực sự là một mẫu xe thú vị để cầm lái.
Anh Lê Mạnh Linh - Mê Xe
Đến Úc với nền tảng là trải nghiệm xe điện phổ thông, khi lái Mustang Mach-E dù cả bản dẫn động cầu trước, tôi vẫn nhận ra sự khác biệt lớn nhất nằm ở độ liền lạc.
Độ cân bằng của xe tốt, hệ thống treo đủ chắc chắn, hệ thống lái liền lạc để cho chúng ta có thể lái một cách an toàn và có thể điều khiển theo ý muốn vô cùng dễ dàng.
Với bản GT mạnh mẽ, khả năng tăng tốc 0-100km/h dưới 4 giây không phải điều tôi chú trọng nhất. Điều tôi quan tâm là cách Ford làm nên một chiếc xe có thể tăng tốc 0-100km/h dưới 4 giây nhưng vẫn rất mượt mà, êm ái.
Hệ thống phanh Brembo cũng mang lại sự yên tâm rõ rệt: xe giảm tốc nhanh, ổn định và chính xác. Hôm nay tôi chỉ được thử đến khoảng 140 km/h, chưa phải quá cao, nhưng đủ để cảm nhận hiệu năng của chiếc Mach-E không chỉ đến từ động cơ mà còn từ cách Ford hoàn thiện toàn bộ hệ thống để người lái luôn an toàn.
Anh Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Ford đã làm cho chiếc xe điện này không còn “điện” theo cách thường thấy. Ban đầu tôi nghĩ Mach-E cũng giống những mẫu xe điện khác, nhưng trải nghiệm thực tế lại khác hẳn.
Tôi cảm nhận rõ Ford đã đưa tinh thần Mustang vào chiếc xe này, khiến cảm xúc khi cầm lái sống động và khác biệt hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu.
Anh Nguyễn Quốc Bình - OFFB
Thú thật lúc đầu tôi không thấy chiếc xe này hấp dẫn về ngoại hình. Nhưng sau chuyến trải nghiệm, tôi nhận ra sức hút của nó lại nằm ở cách vận hành. Cỗ máy tạo ra cảm giác tăng tốc, độ rung và nhịp động cơ hòa vào cảm xúc của người lái – một khác biệt rõ rệt.
Dù đã lái nhiều mẫu xe điện, Mustang Mach-E mang đến cho tôi trải nghiệm thật sự khác. Sự hấp dẫn của nó nằm sâu bên trong, trái ngược với vẻ ngoài có phần hiền hòa.
Anh Nguyễn Mạnh Thắng - Whatcarvn
Điểm tôi thích nhất ở chiếc xe này là nết chạy của nó. Lúc đầu cầm lái bản Select tôi chưa cảm thấy gì đặc biệt, chưa “phê”. Nhưng khi chuyển sang bản GT, chiếc Mustang mới thật sự bộc lộ đúng chất Mustang.
Cảm giác cầm lái một chiếc xe thô thô, thật thật luôn khiến tài xế muốn nhấn thêm ga ở mỗi khúc cua ở ngoại ô Melbourne. Tôi đã lái nhiều mẫu xe điện, nhưng trải nghiệm mà Mustang Mach-E GT mang lại rất khác lạ.
Anh Nguyễn Đăng Thành - Nhịp sống ô tô
Tôi thích nhất đây thực sự là một chiếc xe để lái: dễ làm quen, dễ điều khiển và quan trọng hơn là vị trí ngồi rất vừa vặn cho những ai thích cảm giác lái. Nhưng không chỉ dành cho người mê lái, những người dùng phổ thông cũng có thể làm chủ xe dễ dàng nhờ nhiều chế độ vận hành được tinh chỉnh hợp lý. Bạn có thể dùng xe hằng ngày, và đến cuối tuần vẫn có một chiếc đủ mạnh để tạo chút phấn khích cho cả gia đình.
Thay vì nói nhiều về động cơ, tôi muốn nhấn mạnh vào bộ phuộc. Một người anh có nói đùa rằng “đỉnh cao của độ xe là về nguyên bản”, và đúng là bộ phuộc nguyên bản của xe gây ấn tượng mạnh. Ngồi vào có thể thấy hơi cứng, nhưng khi qua gờ cao, phản hồi lại rất tinh: không nảy, không bật mạnh, chỉ một nhịp dao động là êm. Nhờ đó, người lái vừa cảm nhận mặt đường rõ, vừa không bị bồng bềnh hay khó chịu.
Khi vào cua tốc độ cao khoảng 90-100 km/h, bộ phuộc kết hợp cùng các hệ thống an toàn giúp chiếc xe giữ thân rất chắc, mang lại cảm giác kiểm soát tốt.
Thêm nữa, vô-lăng của Mach-E cho cảm giác nặng hơn một chút so với mức trung bình, đúng kiểu những người thích lái mong muốn. Cơ tay có thể phải làm việc nhiều hơn, nhưng đổi lại, chiếc xe phản hồi rất chính xác: chỉ xoay nhẹ là thân xe lập tức chuyển theo đúng ý mình.
Những góp ý từ giới chuyên môn
Anh Dương Quang - Chuyên gia thử nghiệm xe
Tôi nghĩ Ford đã làm chiếc Mach-E này đạt khoảng 8 điểm rồi.
Ở thị trường quốc tế như Úc, xe có ba phiên bản từ thấp đến cao, khác nhau về sức mạnh và đầy đủ các tùy chọn tăng hiệu năng. Còn tại Việt Nam, chúng ta nhận được bản “giữa” về hình thức, nhưng động năng và hệ thống truyền động lại lấy từ bản mạnh nhất.
Tuy nhiên, khi Ford Việt Nam đã mang về một mẫu xe biểu tượng để định danh thương hiệu rằng mình là một thương hiệu lớn, hãng nên mang về bản cao cấp nhất. Với những người sẵn sàng mua Mustang Mach-E với giá khoảng 2,5 tỷ, họ không ngần ngại chi thêm vài trăm triệu.
Nên nếu có thể, trong một hai năm tới, tôi mong Ford đưa luôn bản top về Việt Nam. Đã chơi thì chơi tới nơi, và người dùng phân khúc này cũng sẽ đánh giá cao điều đó.
Anh Trịnh Lê Hùng - Autodaily
Mẫu xe này được thiết kế dựa trên DNA của Mustang nhưng lại hướng tới một chiếc xe sử dụng cho gia đình. Vì vậy, tôi muốn có nhiều không gian hơn nữa, độ ngả ở hàng ghế thứ 2 sâu hơn.
Anh Nguyễn Hồng Vinh - Chuyên gia thử nghiệm xe
Tôi nghĩ mẫu xe này đủ tốt để chúng ta không cần phải góp ý gì cả. Bán rẻ đi!
Anh Lê Mạnh Linh - Mê Xe
Tôi hiểu rằng Mustang vốn được định vị là một chiếc xe cơ bắp, có chút gồ ghề, phong trần đúng chất Mỹ. Nhưng với Mach-E, cách Ford phát triển sản phẩm cho thấy họ muốn hướng mẫu xe này đến số đông hơn. Việc Mustang có 4 cửa, hàng ghế sau rộng rãi và cả bản GT khi chuyển sang chế độ Eco vẫn mượt mà cho thấy đây là một mẫu xe gia đình nhiều hơn là xe thuần “chơi”.
Vì vậy, điều tôi mong muốn là Mach-E có thể được chăm chút thêm ở phần trải nghiệm, đặc biệt là nội thất.
Anh Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam
Tôi mong muốn âm thanh giả lập có âm lượng to hơn để chúng ta có cảm giác đang cầm lái Mustang nhiều hơn.
Anh Nguyễn Quốc Bình - OFFB
Thực ra sức hấp dẫn của mẫu xe này nằm ở cách nó trình diễn và thể hiện sức mạnh. Người dùng phải trực tiếp cảm nhận được cảm giác thuần hóa một “con ngựa hoang” Mustang, và điều đó chỉ có khi họ tự cầm lái.
Khi đã trải nghiệm, họ sẽ thấy mức giá của xe là hợp lý. Còn nếu chỉ quảng cáo bằng hình thức hay thông số thì khó thuyết phục được số đông, vì giá trị thật của chiếc xe này nằm ở cảm giác vận hành.
Anh Nguyễn Mạnh Thắng - Whatcarvn
Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người, Mustang luôn là một chiếc xe cơ bắp, một biểu tượng của Ford. Nhưng Mustang Mach-E lại không mang lại cảm giác đó về mặt thiết kế. Tôi nghĩ nếu Mach-E có ngoại hình gợi nhớ tinh thần cơ bắp Mỹ quen thuộc, tổng thể sẽ “đúng chất” Mustang hơn.
Anh Nguyễn Đăng Thành - Nhịp sống ô tô
Nếu góp ý về sản phẩm, tôi nghĩ Mustang Mach-E nên tập trung hơn nữa vào trải nghiệm hiệu năng – thứ mà những người tiếp cận mẫu xe này thật sự mong đợi. Với mức giá khoảng 2,5 tỷ tại Việt Nam, đây rõ ràng không phải chiếc xe dành cho số đông, đây vẫn là một “dream car”.
Và để người dùng cảm được giá trị ấy, cách tốt nhất là cho họ cầm lái. Những sự kiện lái thử phải có thử thách thực sự, chứ không phải chỉ ngồi lên xe rồi chạy một vòng quanh đại lý. Chỉ khi trực tiếp trải nghiệm khả năng tăng tốc, độ bám cua, sự khác biệt trong cảm giác lái, người ta mới hiểu vì sao Mustang lại đáng giá hơn những mẫu xe điện phổ thông khác.
Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.